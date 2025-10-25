पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए अमिताभ-अभिषेक, भाई को याद कर इमोशनल हुईं ईला अरुण

विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का कई हफ़्तों तक निमोनिया से पीड़ित रहने के बाद शुक्रवार को निधन हो गया था. वे 70 साल के थे. दिवंगत पीयूष पांडे सिंगर-एक्ट्रेस इला अरुण के भाई थे. वहीं शनिवार को पीयूष पांडे पंचतत्व में विलिन हो गए. उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन अपने बेटे और एक्टर अभेषक बच्चन संग पहुंचे थे. कई और सेलेब्स भी दिवंगत पीयूष पांडे को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे.

पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए अमिताभ-अभिषेक

पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ पहुंचे थे. वायरल हो रही एक क्लिप में अमिताभ बच्चन अपने बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

अमिताभ ने पीयूष के निधन पर नोट लिखकर दुख जताया था

शुक्रवार को, अमिताभ ने पीयूष के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की थी. अपने ब्लॉग पर उन्होंने पीयूष को "सबसे मिलनसार मित्र" और "मार्गदर्शक" बताया था. उन्होंने लिखा, "एक क्रिएटिव जिनियस... एक बेहद मिलनसार मित्र और मार्गदर्शक... हमें छोड़कर चले गए... हमारे दुःख को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं... पीयूष पांडे का आज सुबह निधन हो गया... उनके द्वारा छोड़ी गई क्रिएटिव वर्क्स उनकी असीम रचनात्मकता का शाश्वत प्रतीक रहेंगी. स्तब्ध हूं! निःशब्द हूं!!"





शाहरुख खान ने पोस्ट कर पीयूष पांडे के निधन पर जताया दुख

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी पीयूष पांडे के निधन पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट लिखी थी. किंग खान ने अपनी पोस्ट में लिखा, “ पीयूष पांडे के साथ काम करना और उनके साथ रहना हमेशा कंफर्टेबल और मज़ेदार लगता था. उनके द्वारा क्रिएट किए गए अद्भुत जादू का हिस्सा बनना सम्मान की बात थी. उन्होंने अपने जिनियस को इतनी लाइटली पेश किया और भारत की एड इंडस्ट्री में क्रांति ला दी. मेरे दोस्त, रेस्ट इन पीस तुम्हारी बहुत याद आएगी.”

Working and being around Piyush Pandey always felt effortless and fun. Was an honour being part of the pure magic he created. He carried his genius so lightly and revolutionised the ad industry in India. Rest in Peace my friend. Will miss you lots. pic.twitter.com/rxJJOrk5Xp — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 24, 2025

स्मृति ईरानी ने भी दी पीयूष पांडे को श्रद्धांजलि

अभिनेत्री और पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, "पीयूष पांडे सिर्फ़ एक एडमैन नहीं थे वे भारत के बेहतरीन कहानीकारों में से एक थे. उन्होंने हमें सिखाया कि भावनाएं रचनात्मकता की सबसे सच्ची भाषा हैं. उनके शब्दों ने ब्रांडों को मानवीय और विचारों को अमर बना दिया. उस दिग्गज को विदाई जिसने हमें महसूस करने, सोचने और मुस्कुराने का मौका दिया."

Piyush Pandey wasn’t just an ad man — he was one of India’s finest storytellers . He taught us that emotion is the truest language of creativity. His words made brands human, and ideas immortal. Farewell to a legend who made us feel, think, and smile. — Smriti Z Irani (@smritiirani) October 24, 2025

शंकर महादेवन, विवेक ओबेरॉय, अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री ने भी पीयूष पांडे को श्रद्धांजलि दी.

इला अरुण हुईं इमोशनल

वहीं अपने भाई पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में इला अरुण काफी भावुक हो गईं उन्हें कहा दिल में बहुत दर्द है, मीडिया से बात करते हुए इला ने कहा, “मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कोई मौका नहीं है कि मैं इंटरव्यू दूं लेकिन भईया को प्रेस वाले बहुत पसंद थे. और कोई भी छोटा हो या बड़ा पेपर हो उनसे अगर कहते थे कि आप दो मिनट बात करेंगे तो वे जरूरत करते थे. इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबसे बात करूं. वे सात बहनों के भाई थे. उनके जाने से दिल में बहुत दर्द है. कह नहीं सकती की किस दौर से हम गुजर रहे हैं. पर मैं उनकी तरफ से सारी एडवर्टाइजिंग फैमिली को ओएनएम को उनका ये जो बड़ा परिवार है, आम जनता को जिनके लिए उन्होंने एड बनाए सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने उनके एड को इतना प्यार दिया.”

View this post on Instagram A post shared by BollywoodNow (@bollywoodnow)

कौन थे पीयूष पांडे

विज्ञापन जगत के इस दिग्गज ने एशियन पेंट्स के 'हर खुशी में रंग लाए', कैडबरी के 'कुछ खास है' और फेविकोल की 'एग' फिल्म जैसे आइकॉनिक एड कैंपेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 2016 में पद्मश्री और 2024 में लंदन इंटरनेशनल अवार्ड्स में 'लीजेंड' पुरस्कार से सम्मानित, पीयूष पांडे ने 2004 में कान्स लायंस जूरी की अध्यक्षता करने वाले पहले एशियाई के रूप में इतिहास रचा था. उन्होंने फिल्म निर्माता शूजित सरकार की प्रशंसित 2013 की फिल्म 'मद्रास कैफे' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी.