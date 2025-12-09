हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इतना बेशर्म आदमी आज तक नहीं देखा...' रणबीर कपूर को लेकर पीयूष मिश्रा ने क्यों कही ऐसी बात?

Piyush Mishra On Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर संग 'रॉकस्टार'-'तमाशा' जैसी फिल्में कर चुके पीयूष मिश्रा ने हाल ही में एक्टर को लेकर बात की है. उन्होंने कहा कि रणबीर शाही खानदान से होने का दबाव नहीं लेते.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Dec 2025 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से हैं और उनकी पॉपुलैरिटी से भी सभी वाकिफ हैं. वो सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी काफी पॉपुलर हैं. इन दिनों फिल्म ‘लव एंड वॉर’ और ‘रामायण’ की शूटिंग रणबीर को लेकर पीयूष मिश्रा ने कुछ ऐसा कहा, जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है. उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में रणबीर के रील और रियल लाइफ के बारे में बताया है. 

‘द लल्लनटॉप’ को दिए एक इंटरव्यू में पीयूष मिश्रा ने रणबीर कपूर के तारीफों की पूल बांधते हुए नहीं थके. पीयूष ने बताया कि रणबीर ऐसे शख्स हैं जो कभी भी अपने मशहूर खानदान को शॉट्स के बीच अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देते. 

शूटिंग सेट पर रणबीर ने किया हैरान
पीयूष मिश्रा ने आगे उन पलों को याद करते हुए बताया कि कैसे रणबीर ने उन्हें पहले दिन से ही चौंका दिया. उन्होंने कहा कि रणबीर सेट पर बेहद ईमानदार रहते हैं. हालांकि कैमरा बंद होते ही रणबीर पूरी तरह से अलग हो दाते हैं. वो 'एकदम हल्के और आजाद' हो जाते हैं.रणबीर को देख कर पीयूष को ऐसा महसूस होता है जैसे उन पर सिनेमा के शाही कपूर खानदान होने का दबाव कभी नहीं होता.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Piyush Mishra (@officialpiyushmishra)

जानिए क्यों कहा- नंगा बेशरम आदमी
पीयूष ने कहा- 'अरे, पूछो ही मत.वो आदमी तो कुछ और ही है. इतना नंगा बेशरम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा. वो एक बहुत लंबी विरासत से आते हैं. उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा, यहां तक कि पृथ्वीराज कपूर तक, मगर  इनमें से कोई भी बात उन पर बोझ नहीं है. न दबाव, न घमंड, कुछ नहीं. एक प्रतिशत भी नहीं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranbir kapoor 🔵 (@__ranbir_kapoor_official__)

इरफान खान को किया याद
इंटरव्यू में पीयूष मिश्रा ने दिवंगत एक्टर इरफान खान को भी याद किया. उन्होंने कहा- ‘इरफान बहुत जल्दी चले गए यार… अभी भी दुख होता है. वो कमाल के एक्टर थे.’ पीयूष ने बताया कि हालांकि वो और इरफान बहुत करीबी दोस्त नहीं थे, लेकिन आपसी सम्मान बहुत गहरा था. उन्होंने कहा, ‘सच कहूं तो वह मेरे उतने करीबी दोस्त नहीं थे… हम एक-दूसरे से कहते थे ‘तुमने अच्छा काम किया. वहीं से एक बॉन्ड बना.’

Published at : 09 Dec 2025 06:59 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Piyush Mishra Ranbir Kapoor Film
Embed widget