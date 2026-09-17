फूलन देवी की जिंदगी से जुड़ी फिल्म ‘फूलन’ ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी खास पहचान दर्ज की है. इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड जीत चुके फिल्ममेकर रिची मेहता की इस हिंदी एक्शन-ड्रामा फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 51वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी टीआईएफएफ (TIFF) में हुआ. इस फिल्म फेस्टिवल में दो हजार से ज्यादा लोगों ने ‘फूलन’ फिल्म देखी और फूलन का रोल कर रही एक्ट्रेस स्नेहा कुमारी की एक्टिंग को काफी पसंद किया.

फिल्म को मिला स्टैंडिंग ओवेशन

‘फूलन’ को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में जगह मिली थी. फिल्म की स्क्रीनिंग टोरंटो के मशहूर प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर में हुई. फिल्म की कहानी और एक्टिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि देखने के बाद सभी ने खड़े होकर इस फिल्म के लिए तालियां बजाईं.

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स्टैंडिंग ओवेशन के इस खास मौके पर फिल्म की पूरी कास्ट और क्रिएटिव टीम भी वहां मौजूद थी. स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद मिले स्टैंडिंग ओवेशन ने टीम के लिए इस शाम को और खास बना दिया.





फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर में फिल्म में लीड रोल निभाने वाली एक्ट्रेस स्नेहा कुमारी भी पहुंचीं. उनके साथ अनुराग ठाकुर, आकाश दहिया और विक्रम प्रताप सिंह भी नजर आए. फिल्म के डायरेक्टर रची मेहता और प्रोडक्शन के दूसरे सदस्य भी इस मौके पर मौजूद रहे.

क्या है फिल्म की कहानी?

ये फिल्म फूलन देवी की पूरी जिंदगी की कहानी नहीं है. फिल्म उनकी जिंदगी के बहुत ही अहम दौर को दिखाती है. इसकी कहानी उन 48 घंटो से जुडी है, जिसमें उन्हें पकड़ने के लिए उनके छोटे से गांव में करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे.

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इस फिल्म को फूलन देवी की ऑटोबायोग्राफी के आधार पर बनाया गया है. एडिशन्स रॉबर्ट लाफोंट ने इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा और इसे ‘आई, फूलन देवी: द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियाज बैंडिट क्वीन’ दिया था. इस कहानी में उनके संघर्ष, मुश्किल हालात और अपने सम्मान के लिए लड़ने की कोशिश को दिखाया गया है.

रिची मेहता ने क्यों बनाई ‘फूलन’?

राइटर-डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रिची मेहता ने कहा, ‘फूलन देवी की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे बिना कोई कंप्रोमाइज किए बताया जाना चाहिए. मैं फूलन देवी की जिंदगी की एक बेहद खास हिस्से की तरफ खींचा चला गया, उसे समय जब दुनिया उनका नाम नहीं जानती थी तब उन्हें गलत नजरिए में रखकर एक मिसअंडरस्टूड लीजेंड के रूप में देखा गया था. ऐसे में मुझे लगा की उनकी कहानी को सामने लेकर आना चाहिए. इसलिए मुझे लगा कि यह सही वक्त है कि उनकी कहानी को पर्दे पर लाया जाए.





इसके बाद उन्होंने फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिलने पर भी खुशी जताई. उन्होंने कहा, ‘स्टैंडिंग ओवेशन से समझ आता है कि फिल्म उसी तरह लोगों तक पहुंची है, जैसा हम चाहते थे.’

रिची का कहना है कि फिल्म के जरिए मुश्किल हालात का सामना करने, सम्मान की तलाश और अपनी आवाज उठाने जैसे मुद्दों को सामने लाने की कोशिश की गई. ये ऐसी बातें हैं, जिनसे अलग-अलग जगहों और संस्कृतियों के लोग भी जुड़ सकते हैं.

रिची मेहता इससे पहले ‘पोचर’ को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. ‘फूलन’ के लिए उन्होंने अमेजन एमजीएम स्टूडियोज को एक ऐसे क्रिएटिव पार्टनर के तौर पर बताया, जिसने उनकी कहानी पर भरोसा किया और इसे दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने का मौका दिया.

स्नेहा कुमारी बनीं फूलन देवी

फिल्म में फूलन देवी का किरदार स्नेहा कुमारी ने निभाया है. प्रोड्यूसर शरीन मंत्री ने भी उनके काम की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि स्नेहा ने इस किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाया है.

स्नेहा के अलावा फिल्म में अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया, प्रतीक पचौरी और देव दत्त बुधोलिया भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी फिल्म

‘फूलन’ को नमः पिक्चर्स ने बनाया है और फिल्म से अमेजन एमजीएम स्टूडियोज भी जुड़ा है. टीआईएफएफ में वर्ल्ड प्रीमियर के बाद फिल्म को भारत समेत दुनिया के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा.

फिलहाल TIFF में फिल्म को मिली प्रतिक्रिया ने इसकी चर्चा बढ़ा दी है. अब देखना होगा कि प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के बाद आम दर्शकों को यह फिल्म कितनी पसंद आती है.