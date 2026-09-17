गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरिची मेहता की फिल्म ‘फूलन’ ने TIFF में जीता दिल, वर्ल्ड प्रीमियर पर मिला स्टैंडिंग ओवेशन

रिची मेहता की फिल्म ‘फूलन’ ने TIFF में जीता दिल, वर्ल्ड प्रीमियर पर मिला स्टैंडिंग ओवेशन

रिची मेहता की फिल्म ‘फूलन’ का TIFF में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, जहां 2 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया. फिल्म में स्नेहा कुमारी ने फूलन देवी का किरदार निभाया है, जिसे काफी पसंद किया गया.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 17 Sep 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

फूलन देवी की जिंदगी से जुड़ी फिल्म ‘फूलन’ ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी खास पहचान दर्ज की है. इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड जीत चुके फिल्ममेकर रिची मेहता की इस हिंदी एक्शन-ड्रामा फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 51वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी टीआईएफएफ (TIFF) में हुआ. इस फिल्म फेस्टिवल में दो हजार से ज्यादा लोगों ने ‘फूलन’ फिल्म देखी और फूलन का रोल कर रही एक्ट्रेस स्नेहा कुमारी की एक्टिंग को काफी पसंद किया.

फिल्म को मिला स्टैंडिंग ओवेशन
‘फूलन’ को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में जगह मिली थी. फिल्म की स्क्रीनिंग टोरंटो के मशहूर प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर में हुई. फिल्म की कहानी और एक्टिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि देखने के बाद सभी ने खड़े होकर इस फिल्म के लिए तालियां बजाईं.

ये भी पढें: बॉलीवुड ने साधी चुप्पी, बढ़े वजन को लेकर ट्रोल हो रहीं कैटरीना कैफ के सपोर्ट में उतरे पाकिस्तानी एक्टर

स्टैंडिंग ओवेशन के इस खास मौके पर फिल्म की पूरी कास्ट और क्रिएटिव टीम भी वहां मौजूद थी. स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद मिले स्टैंडिंग ओवेशन ने टीम के लिए इस शाम को और खास बना दिया.


रिची मेहता की फिल्म ‘फूलन’ ने TIFF में जीता दिल, वर्ल्ड प्रीमियर पर मिला स्टैंडिंग ओवेशन

फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर में फिल्म में लीड रोल निभाने वाली एक्ट्रेस स्नेहा कुमारी भी पहुंचीं. उनके साथ अनुराग ठाकुर, आकाश दहिया और विक्रम प्रताप सिंह भी नजर आए. फिल्म के डायरेक्टर रची मेहता और प्रोडक्शन के दूसरे सदस्य भी इस मौके पर मौजूद रहे.  

क्या है फिल्म की कहानी?

ये फिल्म फूलन देवी की पूरी जिंदगी की कहानी नहीं है. फिल्म उनकी जिंदगी के बहुत ही अहम दौर को दिखाती है. इसकी कहानी उन 48 घंटो से जुडी है, जिसमें उन्हें पकड़ने के लिए उनके छोटे से गांव में करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे.

ये भी पढें: ‘मटका किंग 2’ की शूटिंग शुरु, एक्टर विजय वर्मा ने दी जानकारी

इस फिल्म को फूलन देवी की ऑटोबायोग्राफी के आधार पर बनाया गया है. एडिशन्स रॉबर्ट लाफोंट ने इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा और इसे ‘आई, फूलन देवी: द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियाज बैंडिट क्वीन’ दिया था. इस कहानी में उनके संघर्ष, मुश्किल हालात और अपने सम्मान के लिए लड़ने की कोशिश को दिखाया गया है.

रिची मेहता ने क्यों बनाई ‘फूलन’?

राइटर-डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रिची मेहता ने कहा, ‘फूलन देवी की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे बिना कोई कंप्रोमाइज किए बताया जाना चाहिए. मैं फूलन देवी की जिंदगी की एक बेहद खास हिस्से की तरफ खींचा चला गया, उसे समय जब दुनिया उनका नाम नहीं जानती थी तब उन्हें गलत नजरिए में रखकर एक मिसअंडरस्टूड लीजेंड के रूप में देखा गया था. ऐसे में मुझे लगा की उनकी कहानी को सामने लेकर आना चाहिए. इसलिए मुझे लगा कि यह सही वक्त है कि उनकी कहानी को पर्दे पर लाया जाए.


रिची मेहता की फिल्म ‘फूलन’ ने TIFF में जीता दिल, वर्ल्ड प्रीमियर पर मिला स्टैंडिंग ओवेशन

इसके बाद उन्होंने फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिलने पर भी खुशी जताई. उन्होंने कहा, ‘स्टैंडिंग ओवेशन से समझ आता है कि फिल्म उसी तरह लोगों तक पहुंची है, जैसा हम चाहते थे.’

रिची का कहना है कि फिल्म के जरिए मुश्किल हालात का सामना करने, सम्मान की तलाश और अपनी आवाज उठाने जैसे मुद्दों को सामने लाने की कोशिश की गई.  ये ऐसी बातें हैं, जिनसे अलग-अलग जगहों और संस्कृतियों के लोग भी जुड़ सकते हैं.

रिची मेहता इससे पहले ‘पोचर’ को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. ‘फूलन’ के लिए उन्होंने अमेजन एमजीएम स्टूडियोज को एक ऐसे क्रिएटिव पार्टनर के तौर पर बताया, जिसने उनकी कहानी पर भरोसा किया और इसे दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने का मौका दिया.

स्नेहा कुमारी बनीं फूलन देवी

फिल्म में फूलन देवी का किरदार स्नेहा कुमारी ने निभाया है. प्रोड्यूसर शरीन मंत्री ने भी उनके काम की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि स्नेहा ने इस किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाया है.

स्नेहा के अलावा फिल्म में अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया, प्रतीक पचौरी और देव दत्त बुधोलिया भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी फिल्म

‘फूलन’ को नमः पिक्चर्स ने बनाया है और फिल्म से अमेजन एमजीएम स्टूडियोज भी जुड़ा है. टीआईएफएफ में वर्ल्ड प्रीमियर के बाद फिल्म को भारत समेत दुनिया के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा.

फिलहाल TIFF में फिल्म को मिली प्रतिक्रिया ने इसकी चर्चा बढ़ा दी है. अब देखना होगा कि प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के बाद आम दर्शकों को यह फिल्म कितनी पसंद आती है.

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 17 Sep 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Phoolan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मिर्जापुर' के क्लाइमेक्स से हटेगा 'शूरवीर' गाना? मेकर्स के सीन पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, CBFC से मांगा फैसला
'मिर्जापुर' फिल्म से हटेगा 'शूरवीर' गाना? मेकर्स पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, CBFC से मांगा जवाब
बॉलीवुड
‘हनुमान अंश’ ने 41वें दिन रचा इतिहास, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार, अक्षय की फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड
‘हनुमान अंश’ 41वें वर्ल्डवाइड हुई 300 करोड पार, अक्षय की फिल्म को चटाई धूल
बॉलीवुड
'मेरी आंखों में आंसू आ गए...', 'छठी मैया' गाने की शूटिंग के दौरान इमोशनल हुईं तमन्ना भाटिया
'छठी मैया' गाने की शूटिंग के दौरान भर आईं तमन्ना भाटिया की आंखें, जानें वजह
बॉलीवुड
PM Modi Birthday Wishes: 'आप परमानेंट पीएम बने रहें', बॉलीवुड सेलेब्स ने PM Modi के जन्मदिन पर ऐसे दी बधाई
'आप परमानेंट पीएम बने रहें', बॉलीवुड सेलेब्स ने PM Modi के जन्मदिन पर ऐसे दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
बिहार
PM मोदी के जन्मदिन पर पप्पू यादव ने शेयर किया ये VIDEO, '...विवश हूं'
PM मोदी के जन्मदिन पर पप्पू यादव ने शेयर किया ये VIDEO, '...विवश हूं'
इंडिया
'विकास के रास्ते पर भारत, BRICS में दिखी ताकत', सेमीकॉन इंडिया में बोले PM मोदी
'विकास के रास्ते पर भारत, BRICS में दिखी ताकत', सेमीकॉन इंडिया में बोले PM मोदी
साउथ सिनेमा
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलते ही बोले अनंत नाग
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' बोले अनंत नाग
क्रिकेट
IND-AFG तीसरे टी20 से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, स्टेडियम में एंट्री और पार्किंग का जानें प्लान
IND-AFG तीसरे टी20 से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, स्टेडियम में एंट्री और पार्किंग का जानें प्लान
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ऑटो
Roxx जैसे फीचर्स के साथ जल्द नई Thar मारेगी एंट्री, जानें क्या होगा नया?
Roxx जैसे फीचर्स के साथ जल्द नई Thar मारेगी एंट्री, जानें क्या होगा नया?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget