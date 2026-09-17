कैटरीना कैफ लंबे वक्त बाद जब विक्की कौशल के साथ मुंबई में अंबानी फैमिली के गणपति समारोह में नजर आईं, तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गईं. लेकिन इस चर्चा की वजह सिर्फ उनका नजर आना नहीं था. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनके लुक को लेकर कमेंट करना शुरू कर दिया. कई लोगों ने उनकी प्रेग्नेंसी से पहले की फोटोज के साथ अभी की फोटोज से कंपेयर भी करना शुरु कर दिया. अब मां बनने के बाद एक्ट्रेस के बढ़े वजन पर उनकी खूब ट्रोलिंग हो रही है. ऐसे में पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली जफर ने कैटरीना कैफ का सपोर्ट किया है..

कैटरीना कैफ के सपोर्ट में उतरे अली जफर

अली जफर ने बढ़े वजहन को लेकर ट्रोल हो रहीं कैटरीना कैफ का सपोर्ट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रोलर्स पर निशाना साधते हुए लिखा, ‘मैंने सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट और कमेंट देखे हैं, जिनमें किसी महिला के पहले और अब के लुक्स को कंपेयर किया जा रहा है. किसी के शरीर या चेहरे को इस तरह से आंकना सही नहीं है.’

ये भी पढें: फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी बर्थडे की बधाई, जाने क्या बोले सैलिब्रिटीज

अली जफर ने पुरुषों से की खुद पर नजर डालने की अपील

अली जफर ने कहा, ‘पुरुषों को अपने नजरिए के बारे में सोचना चाहिए. समाज में आदमियों को काफी छूट मिलती है और कई बार इसी वजह से महिलाएं किस तरह दिखेंगी, उनका शरीर कैसा होना चाहिए और उन्हें किस तरह जिंदगी जीनी चाहिए, इस पर भी लोग अपनी राय थोपने लगते हैं.’

View this post on Instagram A post shared by Posh Pulse Pakistan (@poshpulsepakistan)

उन्होंने आगे कहा, ‘अगर कोई महिला बनाए गए खूबसूरती के पैमाने पर फिट नहीं बैठती, तो उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया जाता है. ऐसी सोच को बदलने की जरूरत है.’ उन्होंने यह भी कहा कि हर इंसान से जिंदगी में गलतियां होती हैं. लेकिन अपनी गलती को पहचानना और उसमें सुधार करना जरूरी है.

ये भी पढें: शादी की 20वीं सालगिरह पर फिर दूल्हा-दुल्हन बने सूर्या-ज्योतिका, बच्चों के सामने की क्रिश्चियन वेडिंग, शेयर की वीडियो

खूबसूरती के पैमाने पर भी उठाया सवाल

अली जफर ने अपनी बात सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रखी. उन्होंने कहा कि खूबसूरती और शरीर को लेकर बनाए गए अवास्तविक पैमाने पुरुषों पर भी असर डालते हैं.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक दौर में महिलाओं के शरीर को देखने का नजरिया अलग था, जबकि बाद के समय में बेहद पतले शरीर को खूबसूरती से जोड़ दिया गया. इसी तरह पुरुषों से भी हमेशा सिक्स पैक एब्स जैसी उम्मीद की जाती है.

उन्होंने कहा, ‘हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हर किसी से एक जैसे फिजिकल लुक की उम्मीद करना सही नहीं है.’ उन्होंने लोगों से दूसरों के प्रति दयालु और सेंसिटिव रहने की अपील की.

अली ने कहा, 'किसी के लुक के आधार पर क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए'

अली ने यह भी कहा कि उन्हें तब शर्मिंदगी महसूस होगी, अगर वह कभी किसी व्यक्ति की शक्ल या शरीर के आधार पर उसकी आलोचना करें. उनका कहना है कि हर इंसान की अपनी जिंदगी और अपनी परिस्थितियां होती हैं.





उन्होंने पुरुषों से कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि किसी महिला की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, यह तय करना उनका काम नहीं है. हर महिला को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है.

पहले भी कैटरीना के समर्थन में उठी आवाज

कैटरीना को इससे पहले भी उनके बदले हुए लुक को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स और ट्रोल्स का सामना करना पड़ा है. अगस्त में एक प्रेयर हॉल में नजर आने के बाद भी उनके लुक पर चर्चा हुई थी.

उस समय एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय ने कैटरीना का समर्थन किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह मां बनने का दौर है.