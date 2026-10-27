Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ये बड़े एक्टर्स मेरे बट पर हाथ रखते थे और...' एक्ट्रेस श्वेता केसवानी का सनसनीखेज आरोप

'ये बड़े एक्टर्स मेरे बट पर हाथ रखते थे और...' एक्ट्रेस श्वेता केसवानी का सनसनीखेज आरोप

टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता केसवानी ने बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने साथ हुई अजीब और अनकंफर्टेबल घटनाओं का जिक्र किया .

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Oct 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अक्सर ही अपने साथ हुई कुछ ऐसी घटनाओं का खुलासा करती हैं जिन पर एक पल के लिए विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है. अब तक कई हसीनाओं ने अपने साथ हुई गंदी और गलत हरकतों का खुलासा अपने इंटरव्यूज में किया है. अब टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्वेता केसवानी ने भी एक सनसनीखेज खुलासा करके तहलका मचा दिया है. उनका आरोप है कि बड़े एक्टर्स कमर पर हाथ रखने की बजाय उनके बट पर हाथ रखते थे.

अजीब तरह से मिलते और हग करते हैं लोग

श्वेता केसवानी ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने लोगों से मिलने-जुलने और उन्हें हग करके के तरीकों पर बात की. उन्होंने बताया कि अगर कोई अजीब सा बंदा उनसे मिलता है और हग करता है और उसकी फितरत उन्हें ठीक नहीं लगती है तो वो उसे किस तरह से गले मिलती हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि फिर वो उन्हें साइड हग करती हैं न कि फ्रंट हग.

बड़े एक्टर्स पर लगाए आरोप

इसके बाद सिद्धार्थ ने उनसे कहा कि तारा (श्वेता का सीरियल) मुझे बोलो? इस पर उन्होंने कहा, 'तारा पे मुझे ऐसा कोई याद नहीं है. एक दो है जो मेरे एक्टर फ्रेंड्स है. उनका नाम इंडस्ट्री में सबको पता है कि वो कौन है. लेकिन हम बोल नहीं सकते. जैसे हाथ कमर पर रखने की जगह वो बट पर रखते हैं. फिर मैं उन्हें हाथ ऊपर रखने के लिए कहती हूं.'

सिद्धार्थ ने आगे कहा कि हाथ बट पर रखते हैं तो क्या सिर्फ फोटोग्राफ्स के लिए? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'नहीं. नॉर्मल. जैसे आपको ड्रिंक के लिए कहेंगे. आप ड्रिंक चाहती हो? वो हाथ वहां बट पर रख देते हैं और मैं कहती हूं वह हाथ यहां होना चाहिए (हाथ मिलाना). इसलिए मैंने अपना ख्याल रखना सीख लिया था. अब क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग तो हर जगह मिलेंगे.'

 श्वेता  केसवानी के बारे में

 श्वेता ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज धारावाहिक 'तारा' से किया था. फिर उन्हें 'देश में निकला होगा चांद', 'बा बहू और बेबी' और 'कहानी घर घर की' जैसे सीरियल में भी देखा गया. उन्होंने 'द मेमसाहब', 'लव इन नेपाल', 'तौबा तौबा', 'बिन बुलाए बाराती' जैसी फिल्में भी कीं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Sweta Keswani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
2 करोड़ बजट, 17 करोड़ कमाई, सनी-जैकी की इस फिल्म ने थर्राया था बॉक्स ऑफिस
2 करोड़ बजट, 17 करोड़ कमाई, सनी-जैकी की इस फिल्म का आया था तूफान
बॉलीवुड
रवि किशन की 'मेरा यार बजरंगी' का ऐलान, दिवाली पर मचाएगी धमाल
रवि किशन की 'मेरा यार बजरंगी' का ऐलान, दिवाली पर मचाएगी धमाल
बॉलीवुड
'जिंदगी में इतनी बड़ी फिल्म नहीं की', 'रामायण' के म्यूजिक पर बोले ए.आर. रहमान
'जिंदगी में इतनी बड़ी फिल्म नहीं की', 'रामायण' के म्यूजिक पर बोले ए.आर. रहमान
बॉलीवुड
इमरान खान को बड़ी राहत, देश छोड़ने के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इमरान खान को बड़ी राहत, देश छोड़ने के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: तिरहुत से आया एमएलसी चुनाव का पहला रिजल्ट, NDA जीता, जनसुराज का क्या हुआ?
बिहार MLC रिजल्ट: तिरहुत से आया एमएलसी चुनाव का पहला रिजल्ट, NDA जीता, जनसुराज का क्या हुआ?
इंडिया
UP समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर EC का आदेश, अधिकारियों को गृह क्षेत्र में तैनात न करें
UP समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर EC का आदेश, अधिकारियों को गृह क्षेत्र में तैनात न करें
क्रिकेट
तीसरे टी20 में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम अर्धशतक
तीसरे टी20 में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम अर्धशतक
बॉलीवुड
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'? जानें- असल वजह
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'?
इंडिया
निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट से कहा, 'हटा दूंगी पोस्ट'
निशिकांत दुबे की याचिका पर महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट से कहा, 'हटा दूंगी पोस्ट'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'व्यापार को बचाने के लिए कर रहे हैं', बाबा रामदेव के बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'व्यापार को बचाने के लिए कर रहे हैं', बाबा रामदेव के बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
ट्रेंडिंग
मर गई इंसानियत, गरीब और बूढ़ी महिला की पेंशन छीन भागा लुटेरा
मर गई इंसानियत, गरीब और बूढ़ी महिला की पेंशन छीन भागा लुटेरा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget