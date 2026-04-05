पति राघव चड्ढा को लेकर किया गया सवाल तो परणीति चोपड़ा बोलीं- मुझे कोई कुछ नहीं बताता

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने नए चैट शो को लेकर खबरों में हैं. हाल ही में परिणीति का एक वीडियो वायरल है, जिसमें उनसे पति राघव चड्ढा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने रिएक्ट किया.

बता दें राघव चड्ढा को आप आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया गया है. इसके बाद से आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है.

हाल ही में परिणीति को एक इवेंट के लिए स्पॉट किया गया. इस दौरान वो ब्लैक कलर के आउटफिट में दिखीं. यहां उन्होंने पैपराजी क पोज दिए. इसी इवेंट से परिणीति चोपड़ा का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वो हाथ जोड़े खड़ी हैं. वीडियो में उनसे राघव चड्ढा के बारे में पूछा गया. तो इस पर परिणीति ने कहा, 'मुझे नहीं पता. मुझे कोई कुछ नहीं बताता.'

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राघव ने किया परिणीति का सपोर्ट

बता दें कि परिणीति चोपड़ा का चैट शो हाल ही में शुरू हुआ है. इसका नाम है 'मॉम टॉक्स'. ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर स्ट्रीम हो रहा है. शो में परिणीति मदरहुड के बारे में बात करती दिखेंगी. शो का पहला एपिसोड रिलीज हुआ. राघव चड्ढा ने पत्नी परिणीति चोपड़ा को इस शो के लिए सपोर्ट किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व है और वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे.

परिणीति और राघव की लव लाइफ की बात करें तो सितंबर 2023 में कपल की शादी हुई. ये शादी उदयपुर में हुई. उनकी शादी ग्रैंड लेवल पर हुई. परिणीति और राघव साथ में बहुत खुश हैं. कपल अब एक बच्चे के पेरेंट्स भी बन गए हैं. उन्हें एक बेटा है. बेटे का नाम नीर रखा है. अक्सर परिणीति और राघव बेटे के बारे में बात करते नजर आते हैं. उन्होंने कुछ समय पहले बेटे की नर्सरी भी दिखाई थी.