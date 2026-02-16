एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. वो बेटे नीर की देखरेख में समय बिता रही हैं. परिणीति यूट्यूब पर भी एक्टिव हैं. अब एक्ट्रेस ने बेटे नीर की नर्सरी की झलक दिखाई है. परिणीति ने पति राघव चड्ढा के स्टडी रूम को नीर की नर्सरी में कंवर्ट किया है.

परिणीति ने दिखाई बेटे की नर्सरी

नीर की नर्सरी को परिणीति ने लाइट कलर में रखा है. उन्होंने रूम में ट्रांसपेरेंट पर्दे, सोफ्ट टॉय, बेबी मोबाइल, नीर की क्रिब रखे हैं. इसी के साथ उन्होंने नीर के नाम का तकिया भी रखा है. इसी के साथ उन्होंने रूम में विंटेज कार्पेट लगवाया है. पूरे रूम में उन्होंने एस्थेटिक वाइब रखी है.

इसी के साथ उन्होंने कार के फोटो फ्रेम भी लगाए हैं. वीडियो में आगे राघव भी नजर आते हैं. राघव ने बताया कि शादी से पहले ये उनका स्टडी रूम होता था. अब उन्होंने स्टडी रूम को नीर की नर्सरी में कंवर्ट कर दिया है.

परिणीति ने नर्सरी के बारे में की बात

परिणीति चोपड़ा ने वीडियो में कहा, 'ये हमारी नर्सरी है. मैं मेरा 99 परसेंट समय यहीं बिताती हूं. मुझे लगता है कि पिछले 3 महीने में सिर्फ सोने के लिए जाती हूं और वो भी कहां होती है पूरी रात मेरी नींद. लेकिन मैं ये फेज एंजॉय कर रही हूं. मैं 50 परसेंट फनी, कैजुअल इंसान हूं. वहीं 50 परसेंट मैं बहुत शांत इंसान हूं. मैं घंटों पेड़ के नीचे बैठ सकती हूं. मुझे मेडिटेशन बहुत पसंद है.'

आगे परिणीति ने कहा, 'मुझे और राघव को ये ही चाहिए था नर्सरी में. हमें ऐसी नर्सरी चाहिए थी जहां बुद्धा एनर्जी हो. हम पहली बार पेरेंट्स बने हैं. हम इतना कुछ सीख रहे हैं. नर्सरी में जब दरवाजा बंद हो तो ऐसा लगे कि हम दूसरी दुनिया में हैं. हमें लाइट कलर चाहिए थे. हमें ट्रांसपेरेंट पर्दे चाहिए थे, जिससे हम पेड़ देख सकें. हमें लाइट कलर की दीवारें चाहिए थीं, जिसमें क्लासी वॉलपेपर हों. हम जेंटलमैन वाइब चाहते थे.'