बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने विजय संग लिंक किया तृषा कृष्णन का नाम, भड़कीं एक्ट्रेस ने कहा ये

एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अक्सर चर्चाओं में रहती हैं. उनकी फिल्में और एक्टिंग पसंद की जाती हैं. अब वो पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में आ गई हैं. हाल ही में बीजेपी तमिलनाडु चीफ नैनार नागेंद्रन हाल ही में तृषा कृष्णन और एक्टर विजय को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी. उन्होंने दोनों एक्टर्स का नाम साथ जोड़ा था, इसके बाद से मामला विवादों में आ गया है. अब एक्ट्रेस ने भी इसे लेकर करारा जवाब दिया है. उन्होंने पोस्ट कर कहा कि वो बदतमीजी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए.

तृषा के वकील ने जारी की स्टेटमेंट

एक्ट्रेस के वकील नित्येश नटराज ने स्टेटमेंट जारी की. उन्होंने लिखा- मेरे क्लाइंट को कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे शख्स ऐसी गलत टिप्पणी करेंगे. जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है तृषा हमेशा न्यूट्रल रही हैं. वो सिर्फ अपने काम से पहचानी जाना चाहती हैं न कि किसी पॉलिटिकल अलायंस से. पर्सनल लाइफ को कभी भी किसी पब्लिक बातचीत विषय नहीं बनाना चाहिए. साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग पब्लिक में बात करते वक्त बैलेंस और जिम्मेदारी रखें. तृषा का नाम ऐसे मामलों में न लाएं. उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है. रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लाइंट का नाम उन मामलों में न घसीटा जाए जो उनसे रिलेटेड नहीं हैं.

In light of Tamil Nadu BJP chief Nainar Nagenthran's statement on TVK chief Vijay and her, actor Trisha posts a statement - "Disrespect should and always will be called out."



The statement, addressed by her advocate and advisor, states - "...My client makes it very clear that… pic.twitter.com/R25q2vHcwH — ANI (@ANI) February 16, 2026

मामला बढ़ने के बाद बीजेपी तमिलनाडु चीफ ने माफी मांगी. उन्होंने कहा, 'ये बयान गलती से दिया गया था. ऑल इंडिया महिला विंग की चीफ वनथी श्रीनिवासन और अन्नामलाई ने मुझसे इस मामले पर बात की है. अगर मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा है तो मुझे दिल से अफसोस है.'

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, बता दें कि बीजेपी तमिलनाडु चीफ नैनार नागेंद्रन ने विजय को जवाब देते हुए अपने बयान में कहा था- जो अपनी छत पर नहीं चढ़ सकता वो स्वर्ग जाने के सपने देख रहा है. बेचारा, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है उसे. पहले उसे अपने घर से बाहर निकलना होगा. उसे तृषा के घर से बाहर निकलना होगा तब कुछ हो सकता है.

विजय और तृषा ने साथ में घिल्ली, कुरुवी, थिरुपाची, आथि और लियो जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है.