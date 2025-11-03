परेश रावल ने नेशनल अवॉर्ड को लेकर किया रिएक्ट, बोले- ऑस्कर की तरह यहां भी लॉबिंग होती है

एक्टर परेश रावल को इन दिनों फिल्म द ताज स्टोरी और थामा में देखा जा रहा है. परेश हमेशा से ही अपने काम को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं. अब एक्टर ने नेशनल अवॉर्ड को लेकर बात की है. उन्होंने कहा कि नेशनल अवॉर्ड में लॉबिंग होती है.

नेशनल अवॉर्ड को लेकर क्या बोले परेश रावल?

फिल्म अवॉर्ड की क्रेडिबिलिटी को लेकर परेश रावल ने रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'अवॉर्ड तो मुझे पता ही नहीं है. एक बात में ये भी बोलूं, नेशनल अवॉर्ड में थोड़ा बहुत लॉबिंग होती होगी. उतना नहीं जितना बाकी के अवॉर्ड में होता है. बाकी के अवॉर्ड्स की बात करो या न करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. नेशनल अवॉर्ड तो नेशनल अवॉर्ड है. रेपुटेड है. लॉबिंग तो ऑस्कर अवॉर्ड में भी होती है.'

आगे परेश ने कहा, 'हां, भैया, राज की पिक्चर है. चलो जितने अकेडमी के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें एक साथ लाया जाता है और इंफ्लुएंस किया जाता है.'

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें किसी अवॉर्ड को पाने की इच्छा है तो इस पर उन्होंने कहा उन्हें अपने क्रिएटिव काम के लिए असली पहचान चाहिए. परेश रावल को 1994 में आई फिल्म Woh Chokri के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवॉर्ड मिला था.

इन फिल्मों में दिख रहे हैं परेश रावल

बता दें कि परेश की दो फिल्में थिएटर में लगी हैं. फिल्म थामा में आयुष्मा खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. वो फिल्म में राम बजाज गोयल के रोल में हैं. फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

वहीं फिल्म द ताज स्टोरी की बात करें तो ये फिल्म अपने कंटेंट की वजह से काफी विवादों में रही. फिल्म में वो आगरा में एक टूर गाइजड बने हैं. फिल्म को तुषार अमरीश गोयल ने डायरेक्ट किया है.