दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को हाल ही में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. इस खबर के बाद फैंस उनकी हेल्थ को लेकर टेंशन में आ गए. अब उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है.

सोमवार सुबह हेमा मालिनी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. वो जब कार से निकली तो उन्होंने पैपराजी को ग्रीट किया और पैपराजी से पूछा-सब ठीक है? उन्होंने धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर भी अपडेट दिया. जब फोटोग्राफर ने उनसे पूछा कि धर्मेंद्र की तबियत कैसी है. इस पर हेमा ने कहा- ओके. इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े और आभार प्रकट किया. सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल है.

हेमा को इस दौरान फ्लोरल प्रिंट सूट में देखा गया. उन्होंने बालों को खुला रखा था. साथ ही मिनिमल सा मेकअप किया हुआ था. एक पर्स भी कैरी किया था.

शुक्रवार को धर्मेंद्र के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबरें आई थीं. रिपोर्ट्स थीं कि धर्मेंद्र ठीक हैं और रुटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे.

इन फिल्मों में दिखे धर्मेंद्र

वर्क फ्रंट पर धर्मेंद्र 89 की उम्र में भी काम करते हैं. उन्हें 2024 में फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया. इस फिल्म में शाहिद कपूर और कृति सेनन लीड रोल में थे. इसके अलावा वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी दिखे थे. फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह लीड रोल में थे. फिल्म को करण जौहर ने बनाया था. इस फिल्म में धर्मेंद्र का किसिंग सीन वायरल हो गया था. धर्मेंद्र और एक्ट्रेस शबाना आजमी के बीच में किसिंग सीन देखने को मिला था.

अब वो श्रीराम राघवन की इक्कीस में दिखेंगे. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. फिल्म में सिमर भाटिया भी नजर आएंगी. इसके अलावा फिल्म में जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर, विवान शाह, राहुल देव, आर्यन पुष्कर, प्रगति आनंद जैसे स्टार्स दिखेंगे.