बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो अक्सर कुछ ऐसे बयान दे देती हैं जिसकी वजह से विवादों का हिस्सा बन जाती हैं. जया बच्चन को पैपराजी कल्चर पसंद नहीं है जिसे लेकर वो कई बार नाराजगी भी दिखा चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने फोटोजर्नलिस्ट को उनके कपड़ों को लेकर कमेंट कर दिया था. जिसके बाद से पैपराजी उन्हें और उनके परिवार को बॉयकॉट करने की प्लानिंग कर रहे हैं. इसमें उनके नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस भी शामिल होगी.

बरखा दत्त से खास बातचीत में जया बच्चन ने पैपराजी के साथ अपने रिलेशनशिप पर बात की थी. उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की जो बिना ट्रेनिंग के अजीब जगहों पर उन्हें शूट करना शुरू कर देते हैं, जिससे वह नाखुश हैं. उन्होंने अपने पिता का उदाहरण दिया जो एक इज्जतदार पत्रकार थे और खुद मीडिया का हिस्सा होने के बावजूद, वह उन लोगों जैसी नहीं हैं.

पैपराजी पर किया कमेंट

जया ने उनकी पढ़ाई और बैकग्राउंड पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा-मगर ये जो बाहर ड्रेनपाइप टाइट, गंदे-गंदे पैंट पहन के, हाथ में मोबाइल लेकर… उन्हें लगता है कि क्योंकि उनके पास मोबाइल है, तो वे आपकी तस्वीर ले सकते हैं और जो चाहें कह सकते हैं. और जिस तरह के कमेंट्स वे पास करते हैं, ये किस तरह के लोग हैं? ये कहां से आते हैं.

पैपराजी हुए नाराज

जया बच्चन क इस कमेंट के बाद से पैपराजी नाराज हो गए हैं. वरिंदर चावला ने कहा- जब अमिताभ बच्चन ने एक फैन पर चिल्लाया था, तो उस घटना को पैप्स ने स्टार के प्रति सम्मान और उनकी PR टीम की रिक्वेस्ट की वजह से दुनिया के साथ शेयर नहीं किया था. उन्होंने दूसरी पैपराजी टीमों को सलाह दी कि वे उनके परिवार की कवरेज बंद कर दें, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि वह जिन पैप्स को टारगेट कर रही हैं, क्या वे सभी पैप्स हैं, या उनमें यूट्यूबर्स और फैंस भी शामिल हैं? किसी को ऐसे बुरा मत बोलिए. मैंने अपने साथियों से कहा कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, और इनका बॉयकॉट करते हैं.

इक्कीस को नहीं करेंगे प्रमोट?

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए कमेंट्स में पॉपुलर पैप पल्लव पालीवाल ने कहा- ये दुख की बात है, जो उन्होंने कहा। उनके पोते अगस्त्य की फिल्म इक्कीस रिलीज होने वाली है, अगर पैप्स प्रमोशन कवर करने नहीं आए तो क्या होगा? किसी को उनके लुक के आधार पर जज करना, ऐसे लोग जो दिन-रात बिना थके काम करते हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वे इस जेनरेशन के मीडिया हैं और पूछा कि क्या वह पैप्स की मदद के बिना इक्कीस को प्रमोट कर सकती हैं?'

