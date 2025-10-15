दिग्गज एक्टर पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्टर लंबे वक्त से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे. अब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनका अंतिम संस्कार मुंबई में कर दिया गया है. इसी बीच एक्टर के बेटे निकितन का सोशल मीडिया पर पोस्ट खासा वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने बहुच ही अजीब बात लिखी.

निकितन के आखिरी पोस्ट हुई वायरल

निकितिन धीर ने अपने पिता पंकज धीर की मौत से कुछ घंटो पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी. जो अब चर्चा में हैं. इस पोस्ट में निकितन ने लिखा,"जो आए, आने दो. जो रुके, रहने दो. जो जाए, जाने दो. एक शिव भक्त होने के नाते, 'शिवार्पणम्' कहो और आगे बढ़ो! वो सब संभाल लेंगे. ऐसा करना बहुत मुश्किल है. बता दें कि निकितिन और उनका परिवार भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं.

View this post on Instagram A post shared by निकितिन धीर (@nikitindheer)

कब हुआ पंकज धीर का निधन ?

पंकज धीर पिछले कई दिनों से कैंसर के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे. लेकिन अब उनका निधन हो गया. एक्टर ने 68 साल की उम्र में 15 अक्टूबर को आखिरी सांसे ली. एक्टर का अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे, विले पार्ले किया गया." एक्टर के अंतिम संस्कार में सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई बड़े स्टार्स शामिल हुए. इनके अलावा ‘महाभारत’ की स्टारकास्ट भी अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने पहुंचे.

फादर्स डे पर निकितिन ने की थी पोस्ट

निकितिन धीर अपने पिता पंकज धीर के बेहद करीब थे. अक्सर वो उनके साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर करते हुए दिखाई देते थे. फादर्स डे पर भी उन्होंने पिता के लिए पोस्ट शेयर की. जिसमें एक्टर ने लिखा, "#happyfathersday पापा. मैं आप जैसा बनना चाहता हूं वैसा बनने और मुझे वैसा बनने में मदद करने के लिए शुक्रिया मैं आपसे प्यार करता हूं.."

