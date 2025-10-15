एक्सप्लोरर
‘बिग बॉस 17’ फेम अभिषेक कुमार ने मुंबई में खरीदा सपनों का आशियाना, शेयर की गृह प्रवेश की तस्वीरें
Abhishek Kumar New House: टीवी एक्टर अभिषेक कुमार ने मुंबई में एक लग्जरी घर खरीदा है. गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी झलक उन्होंने फैंस को दिखाई.
टीवी एक्टर अभिषेक कुमार की खुशी इस वक्त सातवें आसमान पर है. दरअसल एक्टर ने हाल ही में मुंबई में एक लग्जरी घर खरीदा है. जिसकी कई सारी तस्वीरें अब उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की.
Published at : 15 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Tags :Abhishek Kumar TV News
