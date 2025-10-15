हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'बिग बॉस 17' फेम अभिषेक कुमार ने मुंबई में खरीदा सपनों का आशियाना, शेयर की गृह प्रवेश की तस्वीरें

‘बिग बॉस 17’ फेम अभिषेक कुमार ने मुंबई में खरीदा सपनों का आशियाना, शेयर की गृह प्रवेश की तस्वीरें

Abhishek Kumar New House: टीवी एक्टर अभिषेक कुमार ने मुंबई में एक लग्जरी घर खरीदा है. गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी झलक उन्होंने फैंस को दिखाई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 15 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Abhishek Kumar New House: टीवी एक्टर अभिषेक कुमार ने मुंबई में एक लग्जरी घर खरीदा है. गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी झलक उन्होंने फैंस को दिखाई.

टीवी एक्टर अभिषेक कुमार की खुशी इस वक्त सातवें आसमान पर है. दरअसल एक्टर ने हाल ही में मुंबई में एक लग्जरी घर खरीदा है. जिसकी कई सारी तस्वीरें अब उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की.

टीवी शो ‘उड़ारिया’ से छोटे पर्दे पर कदम रखने वाले अभिषेक कुमार आज किसी पहचान की मोहताज नहीं. अपने चार्मिंग लुक से वो फैंस के दिलों पर छाए रहते हैं.
टीवी शो ‘उड़ारिया’ से छोटे पर्दे पर कदम रखने वाले अभिषेक कुमार आज किसी पहचान की मोहताज नहीं. अपने चार्मिंग लुक से वो फैंस के दिलों पर छाए रहते हैं.
अभिषेक ने मुंबई में एक आलीशान फ्लैट लिया है. इसकी कई तस्वीरें अब उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
अभिषेक ने मुंबई में एक आलीशान फ्लैट लिया है. इसकी कई तस्वीरें अब उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में एक्टर अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं. उन्होंने पिंक शेड का कुर्ता पहना है.
इन तस्वीरों में एक्टर अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं. उन्होंने पिंक शेड का कुर्ता पहना है.
इस सेल्फी में घऱ लेने की खुशी एक्टर के चेहरे पर साफ नजर आ रही है. एक्टर की पोस्ट खूब वायरल हो रही है.
इस सेल्फी में घऱ लेने की खुशी एक्टर के चेहरे पर साफ नजर आ रही है. एक्टर की पोस्ट खूब वायरल हो रही है.
ये तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “ईश्वर के आशीर्वाद से नए आंगन में पहला कदम - सपनों का घर अब अपना है..”
ये तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “ईश्वर के आशीर्वाद से नए आंगन में पहला कदम - सपनों का घर अब अपना है..”
वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिषेक इन दिनों अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालवीय के साथ शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आ रहे हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिषेक इन दिनों अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालवीय के साथ शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आ रहे हैं.
इससे पहले एक्टर को टीवी कुकिंग रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स 2’ में देखा गया था. जिसमें कई फेमस सेलिब्रिटीज थे.
इससे पहले एक्टर को टीवी कुकिंग रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स 2’ में देखा गया था. जिसमें कई फेमस सेलिब्रिटीज थे.
Published at : 15 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Abhishek Kumar TV News

Photo Gallery

Embed widget