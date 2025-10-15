टीवी और बॉलीवुड के फेमस एक्टर पंकज धीर की कैंसर से जंग लड़ते हुए मौत हो गई है. एक्टर के निधन से पूरी इंडस्ट्री शोक में है. उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया. इस दौरान कई फेमस स्टार्स एक्टर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. बॉलीवुड के दबंग सलमान खान भी नम आंखों के साथ पंकज धीर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.

पंकज धीर के अंतिम संस्कार में पहुंचे सलमान

पंकज धीर के अंतिम संस्कार में टीवी और बॉलीवुड जगत की कई हस्तियां पहुंची. सलमान खान के चेहरे पर इस दौरान एक्टर को खोना का दुख साफ नजर आ रहा था. वो गाड़ी से उतरकर श्मशान घाट पहुंचे और पंकज धीर के अंतिम दर्शन कर वापिस लौट गए. सलमान ने निकेतन के गले लेकर उनको सांत्वना दी. सलमान खान की ये वीडियो और तस्वीरें काफी वायरल भी हो रही हैं.

दीपिका-शोएब भी हुए शामिल

वहीं सलमान खान के अलाववा टीवी का फेमस कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम भी अपने दोस्त निकेतन का दुख बांटने पहुंचे. दोनों की श्मशान घाट के बाहर से तस्वीरें सामने आई हैं.





फिरोज खान ने भी दोस्त को श्रद्धांजलि

टीवी सीरियल ‘महाभारत’ में पंकज धीर के साथ काम कर चुके दिग्गज एक्टर फिरोज खान भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे. एक्टर को सलमान खान के साथ देखा गया. सालों से फिरोज और पंकज गहरे दोस्त थे. इनके अलावा फेमस एक्टर मुकेश ऋषि भी पंकज धीर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.





निकेतन धीर और कुशाल टंडन ने दिया कंधा

पंकज धीर को उनके बेटे निकेतन धीर ने कंधा दिया. इस दौरान टीवी एक्टर कुशाल टंडन भी अपने दोस्त का दुख बांटते हुए नजर आए. निकेतन अपने पिता को खोने के बाद एकदम टूट गए हैं. श्मशान घाट में वो अपनी मां को गले लागकर फूट-फूटकर रोते भी दिखाई दिए थे.





