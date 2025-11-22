बॉलीवुड इंडस्ट्री और क्रिकेटर एक बार फिर साथ आने वाले हैं. म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इनकी शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं. शुक्रवार को हल्दी का फंक्शन हुआ था जिसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.स्मृति और पलाश की हल्दी की इनसाइड फोटोज को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं.

हल्दी सेरेमनी में स्मृति और पलाश ने खूब मस्ती की. दोनों ने साथ में डांस किया और हल्दी में जमकर होली भी खेली.हल्दी के फंक्शन में पूरी वुमेन क्रिकेटर टीम इस फंक्शन में शामिल हुई. पहले तो दोनों ने अपने परिवार के साथ हल्दी सेरेमनी की रस्में निभाईं. उसके बाद साथ में सब डांस और मस्ती करते हुए नजर आए.

इनसाइड फोटोज और वीडियो वायरल

वायरल हो रहे वीडियो और फोटोज में पलाश और स्मृति साथ में नाचते-गाते हुए नजर आए. दोनों ने शादी से पहले जमकर हल्दी खेली.चेहरे हल्दी के साथ रंग देखने को मिला. हल्दी के साथ उनकी होली भी हो गई. इन वीडियो और फोटोज पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

कब होगी शादी

पलाश और स्मृति 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. उनकी शादी में ढेर सारे सेलेब्स रहने वाले हैं. स्मृति और पलाश ने अपनी शादी में पीएम मोदी को भी इनवाइट किया है. उनकी शादी की फोटोज और वीडियो का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

बता दें पलाश और स्मृति बीते छह सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. डेट करने के बाद दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. पलाश ने हाल ही में स्मृति को प्रपोज करने का वीडियो शेयर किया था. उन्होंने स्मृति को स्टेडियम में ले जाकर घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया था.जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

