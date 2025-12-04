म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे. लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले उनकी शादी टल गई. ऐसे में अफवाहें सामने आईं कि पलाश स्मृति को चीट कर रहे थे और इसी वजह से शादी टालनी पड़ी. हालांकि पलाश या स्मृति ने इन अफवाहों पर अब तक रिएक्ट नहीं किया था. लेकिन अब पलाश की बहन पलक मुच्छल ने इस मामले पर पहला रिएक्शन दिया है.

फिल्मफेयर से बात करते हुए पलक मुच्छल ने पलाश और स्मृति की शादी पोस्टपोन होने पर रिएक्ट किया. उन्होंने मुश्किल समय का सामना करने और पॉजीटिविटी को लेकर बात की. पलक ने कहा- 'मुझे लगता है कि दोनों ही परिवारों ने बहुत ही मुश्किल समय का सामना किया है और जैसा आपने अभी कहा.. मैं बस यही दोहराना चाहूंगी कि हम इस समय पॉजीटिविटी में भरोसा रखना चाहेंगे और जितना हो सके पॉजीटिविटी फैलाएंगे और मजबूत बने रहेंगे.'

पहले पलक मुच्छल ने किया था ये पोस्ट

इसस पहले पलक मुच्छल ने पलाश और स्मृति की शादी टलने की वजह बताई थी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बयान जारी करते हुए लोगों से अपी की थी कि वो दोनों परिवारों की निजता बनाए रखे. पोस्ट में उन्होंने लिख था- 'स्मृति के पिता की सेहत की वजह से स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन कर दी गई है. मैं आप सभी से अपील करती हूं कि इस नाजुक समय में परिवार की निजता का सम्मान करें.'

पलाश के अफेयर की अफवाहें वायरल

बता दें कि पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की संगीत की रात क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और कपल की शादी पोस्टपोन कर दी गई. इसके बाद ऐसी खबरें सामने आईं कि पलाश का किसी कोरियोग्राफर के साथ अफेयर था जिसकी वजह से उनकी शादी टल गई. लेकिन इन अफवाहों पर पलाश या स्मृति ने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

वहीं हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए पलाश की मां ने कहा था- 'पलाश को अंकल से बहुत ज्यादा लगाव है... स्मृति से ज्यादा ये दोनों क्लोज हैं. जब उनका रिश्ता स्मृति से जुड़ा है, तो पलाश ने फैसला लिया कि उनको अभी फेरे नहीं करने चाहिए, जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते.'