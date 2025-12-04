साल 2025 का आखिरी महीना चल रहा है और अब कुछ ही दिनों में नया साल दस्तक देगा. 2025 में कई बड़े इवेंट्स और हादसे हुए जिनके बारे में गूगल पर जमकर खोजबीन की गई. इस साल महाकुंभ मेले, पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अहमदाबाद प्लेन क्रैश तक जैसे बड़े इवेंट्स और घटनाएं घटीं. इन्हें गूगल में खूब सर्च किया गया. लेकिन पहलगाम हमले से भी ज्यादा बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के बारे में सर्च किया गया.

इस साल गूगल में जिन 10 इवेंट्स को सबसे ज्यादा सर्च किया गया उसमें शेफाली जरीवाला का नाम भी शामिल है. इस लिस्ट में शेफाली ने 9वें नंबर पर जगह बनाई, वहां पहलगाम अटैक 10वें नंबर पर रहा. दरअसल कांटा लगा गर्ल के नाम से जाने जानी वाली एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की इसी साल मौत हो गई. 27 जून 2025 को एक्ट्रेस ने 42 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. शेफाली की अचानक मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था. ऐसे में एक्ट्रेस की मौत की वजह से लेकर उनकी उम्र और करियर के बारे में गूगल पर खूब खोजबीन की गई.

शेफाली जरीवाला की मौत की वजह क्या थी?

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक शेफाली जरीवाला की मौत कार्डिएक अरेस्ट से हुई थी. एक्ट्रेस कई सालों से लगातार एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थीं. 27 जून को, उनके घर पर एक पूजा थी और इस दौरान उन्होंने व्रत भी रखा था. व्रत के बावजूद शेफाली ने अपने एंटी-एजिंग इंजेक्शन लिए जिससे कार्डियक अरेस्ट मुमकिन है. इसके बाद शाम तक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. यहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

शेफाली जरीवाला का करियर

शेफाली जरीवाला 'कांटा लगा' गाने से मशहूर हुई थीं जिसके बाद से उन्हें 'कांटा लगा गर्ल' कहा जाने लगा. साल 2019 में दिवंगक एक्ट्रेस 'बिग बॉस 13' में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शामिल हुई थीं. शेफाली को आखिरी बार टीवी शो शैतानी रस्में में कपालिका के रोल में दिखाई दी थीं. इससे पहले उन्होंने बेबी कम ना वेब सीरीज में काम किया था.