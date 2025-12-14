'धुरंधर' के खिलाफ पाकिस्तान ने अनाउंस की फिल्म 'मेरी लयारी', नेटिजन्स बोले- 'कोई नहीं देखेगा'

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. एंटी पाकिस्तानी फिल्म के चर्चे पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं. ऐसे में जहां दुनिया भर में 'धुरंधर' की वाहवाही हो रही है तो वहीं पाकिस्तानी इस फिल्म को नेटेगिव प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बता रही है. इस बीच पाकिस्तान ने 'धुरंधर' में पाकिस्तान की लयारी के पोट्रेयल को गलत साबित करने के लिए फिल्म अनाउंस कर दी है.

पाकिस्तान की सिंध सरकार ने 'मेरी लयारी' नाम की एक फिल्म अनाउंस की है. इस फिल्म को दो पोस्टर भी सामने आए हैं. 13 दिसंबर को अनाउंस हुई इस फिल्म में लयारी के कल्चर को दिखाया जाएगा ताकि 'धुरंधर' में लयारी के कथित चित्रण को गलत साबित किया जा सके. हालांकि 'धुरंधर' के जवाब में फिल्म बनाने के फैसले का नेटिजन्स जमकर मजाक बना रहे हैं.





सिंध के सूचना मंत्री ने अनाउंस की फिल्म

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सूचना मंत्री शरजील इनाम मेमन ने एक्स पर फिल्म 'मेरी लयारी' का पोस्टर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा-'भारतीय फिल्म 'धुरंधर' पाकिस्तान, खास तौर पर लयारी को निशाना बनाकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री नेगेटिव प्रमोशन का एक और उदाहरण है. लयारी हिंसा का देश नहीं है. ये कल्चर, शांति, टैलेंट और मजबूती का देश है. अगले महीने मेरा लयारी रिलीज होगी, जो लयारी का असली चेहरा दिखाएगी: शांति, समृद्धि और गौरव. मेरी लयारी.'

'फिल्म बनाने से लयारी का दशकों पुराना इतिहास नहीं मिटेगा'

'धुरंधर' के खिलाफ 'मेरी लयारी' की अनाउंसमेंट पर नेटिजन्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक शख्स ने कमेंट किया- ये अजीब बात है कि पाकिस्तान हर असहज आईने को प्रोपेगेंडा करार देता है. अगर धुरंधर फिल्म आपको दुख पहुंचाती है, तो शायद इसलिए क्योंकि ये उन सच्चाइयों को दिखाती है जिन्हें वे दबाना चाहते हैं. एक जवाबी फिल्म बनाने से लयारी का दशकों पुराना इतिहास नहीं मिटेगा, जो गिरोहों, हथियारों और आतंकी गतिविधियों का पर्याय रहा है. ये कहानी बॉलीवुड ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी सरकार ने लिखी है.







एक यूजर ने तंज करते हुए लिखा- 'लियारी शांति, समृद्धि और गौरव है???? तो रहमान डकैत, अरशद पप्पू, उजैर बलोच, ददल, बाबा लाडला, ये सब गुलशन ए इकबाल में रहते थे?' दूसरे शख्स ने लिखा- 'कोई देखने नहीं जाएगा.'