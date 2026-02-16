हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
OTT Release This Week: फरवरी के तीसरे हफ्ते में ओटीटी पर फुल धमाल, रिलीज हो रही 'तू मेरी मैं तेरा' से 'कैनेडी' तक ये धांसू नई फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week: फरवरी के तीसरे हफ्ते में ओटीटी पर फुल धमाल, रिलीज हो रही 'तू मेरी मैं तेरा' से 'कैनेडी' तक ये धांसू नई फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week 16th February: फरवरी का तीसरा हफ्ता काफी धमाकेदार रहने वाला है. दरअसल इस पूरे वीक हिंदी से लेकर साउथ और हॉलीवुड की कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Feb 2026 03:05 PM (IST)
डरावनी मिस्ट्री से रोम-कॉम और कोरियन ड्रामा से लेकर सनी लियोनी स्टारर केनेडी तक, फरवरी के तीसरे हफ़्ते के OTT स्लेट में सबके लिए कुछ न कुछ है. अगर आप भी इस पूरे हफ्ते को घर बैठे मजेदार बनाना चाहते हैं तो आपके लिए इस वीक ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही नई फिल्मों और सीरीज के बारे में जानना जरूरी है. तो चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (हिंदी)
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी, एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें कार्तिक आर्यन रेहान मेहरा और अनन्या पांडे रूमी वर्धन सिंह के रोल में हैं. उन्हें एक यॉट पर प्यार हो जाता है, लेकिन जल्द ही, रूमी के परिवार के इशू की वजह से, वह रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है. हालांकि, रेहान उसे खोना नहीं चाहता. इस फिल्म को अमेजन प्राइम पर अब 19 फरवरी से फ्री में देख सकते हैं. पहले इसे रेंट पर रिलीज किया गया था.

केनेडी
अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म केनेडी में सनी लियोनी, राहुल भट्ट और कई और कलाकार हैं. इसकी कहानी उदय शेट्टी (राहुल भट्ट) के बारे में है, जो एक पुराना पुलिस वाला है जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, लेकिन अब वह केनेडी के नाम से एक भ्रष्ट पुलिस सिस्टम के लिए काम करता है. ये फिल्म 20 फरवरी को जी5 पर रिलीज होगी.

चथा-पचा
चथा-पचा एक एक्शन-कॉमेडी है जिसमें तीन युवा मिलकर डब्ल्यू डब्ल्यू ई से इंस्पायर एक रेसलिंग ऑर्गनाइज़ेशन बनाते हैं. हालांकि, सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, और जल्द ही अंदरूनी ड्रामा और बाहरी दुश्मनों की वजह से दिक्कतें आने लगती हैं. फिल्म में वाल्टर के रोल में ममूटी का एक सेलिब्रिटी कैमियो भी है. ये 19 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

लकी: द सुपर स्टार (तमिल)
लकी: द सुपर स्टार एक तमिल कॉमेडी ड्रामा है जिसमें टाइटल कैरेक्टर एक कुत्ता है. कुत्ते को एक पॉलिटिशियन आवारा कुत्तों को पकड़ने के कैंपेन के लिए किडनैप कर लेता है, और हीरो उसे बचाने निकल पड़ता है. इसे जियो हॉटस्टार पर  20 फरवरी, 2026 से देख सकेंगे.

द नाइट एजेंट सीज़न 3 (इंग्लिश)
द नाइट एजेंट सीज़न 3 एक एक्शन जासूसी थ्रिलर है जिसमें पीटर सदरलैंड एक पुराने ट्रेजरी एग्जीक्यूटिव को पकड़ने के मिशन पर है, जो अपने सुपीरियर को मारने के बाद क्लासिफाइड सीक्रेट्स लेकर भाग गया है. जब उसे पता चलता है कि मामला एक अकेले बदमाश एजेंट के कामों से कहीं ज़्यादा है, तो उसे सच्चाई का पता लगाने और US फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने के लिए कई देशों का सफर करना पड़ता है. इसे 19 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

स्ट्रिप लॉ (इंग्लिश) – एडल्ट एनिमेटेड
लास वेगास के अजीब केस पर आधारित यह एडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज़ लिंकन गम्ब के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बोरिंग वकील है, उसका करियर खतरे में है क्योंकि वह लास वेगास के जंगली, अस्त-व्यस्त माहौल में केस नहीं जीत पाता. उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब वह शीला फ्लैम्बे नाम की एक तेज़-तर्रार लोकल जादूगर लड़की से मिलता है. ये सीरीज 20 फरवरी, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

पावने
यह एक साउथ कोरियन रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है जिसे ली जोंग-पिल ने डायरेक्ट किया है. फ़िल्म में गो आह-सुंग, ब्युन यो-हान और मून सांग-मिन हैं. ये खुद को स्वीकार करने, प्यार और इमोशनल हीलिंग की एक दिल को छू लेने वाली कहानी दिखाती है. इसे भी नेटफ्लिक्स पर 20 फरवरी, 2026 से देख सकते हैं.

द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी
सीज़न 2 में जेनिफर गार्नर ने हैना हॉल का रोल किया है, जो अपनी सौतेली बेटी बेली को बचाने की कोशिश करती है. उसका पति, ओवेन माइकल्स (निकोलज कोस्टर-वाल्डौ), एक फ्रॉड स्कैंडल के बीच गायब हो जाता है, और एक नोट छोड़ जाता है जिस पर लिखा होता है "उसकी रक्षा करो" इसे एप्पल टीवी पर  20 फरवरी, 2026 से देख सकेंगे.

राक्षस (कन्नड़)
यह एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जो नॉर्थ कर्नाटक में सेट है, जहाँ येल्लम्मा मंदिर के पास एक नदी के किनारे कई भयानक मर्डर होते हैं. इन मौतों का कारण मगरमच्छ का हमला बताया जाता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर इस पर यकीन नहीं करता और अपने सीनियर्स की सलाह के खिलाफ जांच शुरू कर देता है. इसे 20 फरवरी, 2026 जी5 पर देख सकेंगे.

56 डेज़ (इंग्लिश)
56 डेज, कैथरीन रयान हॉवर्ड के नॉवेल पर आधारित एक इरोटिक थ्रिलर, कहानी ओलिवर केनेडी और सियारा वाइज़ के बारे में है, जो एक सुपरमार्केट में अचानक मिलते हैं और एक रिलेशनशिप शुरू करते हैं. छप्पन दिन बाद, एक घर में एक लाश मिलती है जिसकी पहचान नहीं हो पाती।.ओलिवर या सियारा में से कोई एक विक्टिम हो सकता है, और दूसरा ज़िम्मेदार हो सकता है. इसे प्राइम वीडियो पर 18 फरवरी से देख सकते हैं.

 

Published at : 16 Feb 2026 02:54 PM (IST)
Embed widget