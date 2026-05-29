बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का रंजन जल्द ही मां बनने वाली हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को ये गुड न्यूज दी है. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. आदित्य सील और अनुष्का रंजन शादी के चार साल बाद माता-पिता बनने वाले हैं. इस कपल ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं एक्ट्रेस

आदित्य सील और अनुष्का रंजन ने इंस्टाग्राम पर अपने मैटरनिटी शूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस अपना बेबी बंप फ्लॉट करती दिख रही हैं. तस्वीरों में दोनों ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए बेहद स्टाइलिश नजर आ रहे हैं. आदित्य की टी-शर्ट पर 'बाप' लिखा दिखाई दे रहा है. वहीं, अनुष्का ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

शादी के चार साल बाद बनने वाले हैं पेरेंट्स

कपल ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मैंने सौ साल इंतजार किया है, लेकिन तुम्हारे लिए दस लाख साल और इंतजार कर सकती हूं. मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा होना मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य साबित होगा.' आदित्य सील और अनुष्का रंजन शादी के चार साल बाद अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाले हैं. तस्वीरों में दोनों की खुशी साफ झलक रही है.

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भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे समेत इन सेलेब्स ने दी बधाई

इस खबर के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं. अनन्या पांडे, मौनी रॉय, भूमि पेडनेकर, सोनाक्षी सिन्हा, वाणी कपूर और मनीष मल्होत्रा जैसे कई बड़े सेलेब्स ने इस कपल को माता-पिता बनने की ढेरों शुभकामनाएं और प्यार दिया है. बता दें कि आदित्य सील और अनुष्का रंजन ने 21 नवंबर, 2021 को मुंबई में धूमधाम से शादी की थी.

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