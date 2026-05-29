'चुनरी चुनरी' ही नहीं, इन गानों के रीमेक ने भी कर दिया था फैंस का दिमाग खराब

वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का गाना 'चुनरी-चुनरी' फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. ये 90 के दशक के मशहूर सॉन्ग चुनरी चुनरी का रीमेक है. दर्शक इसके रीमेक से बेहद नाखुश है. वैसे आपको बता दें कि चुनरी चुनरी गाने के रीमेक की तरह बॉलीवुड में और भी कई रीमेक सॉन्ग रहे हैं, जिन्होंने फैंस के दिमाग का दही कर दिया था.

शहर की लड़की

रवीना टंडन और सुनील शेट्टी की फिल्म 'रक्षक' का गाना 'शहर की लड़की' आज भी काफी पसंद किया जाता है. इसका रीमेक डायना पेंटी और बादशाह की फिल्म 'खानदानी शफाखाना' में देखने को मिला था. लेकिन, रीमेक में बिल्कुल भी पहले वाली बात नजर नहीं आई.

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मसकली

आपने अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर की फिल्म 'दिल्ली 6' का हिट सॉन्ग 'मसकली' तो सुना ही होगा. इसके रीमेक में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया जैसे कलाकार नजर आए थे. इसका नाम 'मसकली 2.0' था. लेकिन, रीमेक से दर्शकों को सिर्फ निराशा झेलनी पड़ी थी.

एक दो तीन

'एक दो तीन' गाना माधुरी दीक्षित के बेहतरीन गानों में शामिल है. फिल्म 'तेजाब' के इस गाने में माधुरी ने अपने डांस से फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया था. इसका रीमेक टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 2' के लिए बनाया गया था. इसमें जैकलीन फर्नांडीज ने डांस किया था. लेकिन, वो माधुरी की एनर्जी और उनके स्टारडम को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाई थीं.

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'दस बहाने 2.0'

टाइगर श्रॉफ की 'बागी 3' के लिए 'दस' फिल्म के गाने 'दस बहाने' का रीमेक बनाया गया था. इसे नाम दिया गया था 'दस बहाने 2.0'. रीमेक सॉन्ग को फैंस से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. ये गाना टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर पर फिल्माया गया था.

'हसीनों का दीवाना'

अमिताभ बच्चन की फिल्म 'याराना' (1981) के गाने 'सारा जमाना हसीनों का दीवाना' का भी रीमेक बनाया जा चुका है. इसका इस्तेमाल ऋतिक रोशन की फिल्म 'काबिल' में 'हसीनों का दीवाना' नाम से किया गया था. ये गाना एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला पर फिल्माया गया था. लेकिन, इसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हो पाई थी.