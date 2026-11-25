'रामायण' को लेकर जबरदस्त बज है. फिल्म रामायण: पार्ट 1' ऑस्कर 2027 की विजुअल अफेक्ट केटेगरी में शॉर्टलिस्ट हो गई हैं. फिल्म ने टॉप 20 में जगह बना ली है.

Variety के मुताबिक, इस लिस्ट में क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' भी शामिल है. इसके अलावा इस लिस्ट में 'एवेंजर्स: डूम्सडे', 'बैकरूम्स', 'ड्यून: पार्ट 3', 'गॉडजिला माइनस जीरो', 'हार्ट ऑफ द बीस्ट', 'मोआना', 'प्रोजेक्ट हेल मेरी', 'द शीप डिटेक्टिव्स', 'सुपरगर्ल', 'व्हेलफॉल', 'वाइल्डवुड' जैसे शोज शामिल हैं.

फिल्म 'रामायण' को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया. इस फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं. फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ की कमाई की.

रामायण का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में नेट 564.60 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं ग्रॉस 675.05 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्मने नेट 299.15 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं ग्रॉस 357.10 करोड़ का बिजनेस किया.

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फिल्म ने 16वें दिन 15.75 करोड़ कमाए. 17वें दिन फिल्म ने 27.65 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने 18वें दिन 35.60 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 19वें दिन 12.70 करोड़ कमाए. 20वें दिन फिल्म ने 17.50 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 109.20 करोड़ कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 575 करोड़ कमाए. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,737.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

'रामायण' की कास्ट की बात करें तो फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी मां सीता के किरदार में हैं. रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं. वहीं यश ने रावण का रोल प्ले किया है. लारा दत्ता केकई को रोल में हैं. रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय जैसे स्टार्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

फिल्म दो पार्ट में रिलीज होने वाली है. पहला पार्ट थिएटर में लगा है और दूसरा पार्ट 2028 में रिलीज होना है. फिल्म के दूसरे पार्ट में सनी देओल नजर आएंगे. वो हनुमान के रोल में हैं. सनी देओल का लुक अभी तक सामने नहीं आया है.