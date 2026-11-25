तेलुगू फिल्म 'आकासामलो ओका तारा' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर पॉजिटिव बज देखने को मिल रहा है. 5 दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी परफॉर्मेंस दी.

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 2.9 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने 4.45 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 5.75 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म का कलेक्शन 3.25 करोड़ रहा. फिल्म ने टोटल 19.65 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

दुलकर सलमान की इस फिल्म को पछाड़ा

तेलुगू में ये दुलकर की चौथी फिल्म है. इससे पहले वो 'महानति', 'सीता रामम' और 'लकी भास्कर' में नजर आए थे. तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं. अब 'आकासामलो ओका तारा' को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिल्म ने दुलकर सलमान की फिल्म 'किंग ऑफ कोठा' को पछाड़ दिया है. 'किंग ऑफ कोठा' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी. ये मलयालम फिल्म थी. फिल्म ने 17.54 करोड़ का बिजनेस किया था.

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दुलकर सलमान की 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

इस लिस्ट में 'लकी भास्कर' नंबर वन पर है. इस फिल्म ने 74.83 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे नंबर पर 'सीता रामम' है. इस फिल्म ने 65.49 करोड़ कमाए. तीसरे नंबर 'करुप्पु' है. फिल्म ने 37.79 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे नंबर 'आई एम गेम' है. इस फिल्म ने 25.48 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें नंबर पर 'कांथा' है. फिल्म ने 22.86 करोड़ का बिजनेस किया. अब 'आकासामलो ओका तारा' की नजर दुलकर की फिल्म 'कांथा' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ने पर है और टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाने पर है.

फिल्म में नजर आए ये एक्टर्स

फिल्म में दुलकर कृष्णा के रोल में हैं. उनकी पत्नी के रोल में सात्विका वीरवल्ली हैं. उनके कैरेक्टर का नाम कल्पना है. फिल्म में श्रुति हासन रोहिणी के किरदार में हैं.