बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म 'गनमास्टर जी 9' को लेकर चर्चा में हैं. यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में इमरान एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आएंगे. अगर आप 'गनमास्टर जी 9' से पहले इमरान की टॉप 10 फिल्मों का मजा उठाना चाहते हैं तो यह लिस्ट आपके काम आ सकती है. इस लिस्ट में रोमांटिक से लेकर एक्शन और क्राइम थ्रिलर तक अलग-अलग तरह की फिल्में शामिल हैं.

1. हक (2025)

शाह बानो की कहानी से प्रेरित 'हक' फिल्म में इमरान हाशमी ने वकील मोहम्मद अब्बास खान का किरदार निभाया है. शुरुआत में इस फिल्म में यामी गौतम के साथ उनकी शानदार कैमिस्ट्री देखने को मिलती है, लेकिन बाद में कहानी सीरियस मोड़ ले लेती है. महिलाओं के अधिकार और तीन तलाक जैसे सीरियस इशूज पर आधारित इस फिल्म में इमरान हाशमी ने कमाल की एक्टिंग की है. इसे आप नेटफ्लिकिस पर देख सकते हैं.

2. ग्राउंड जीरो (2025)

अगर आपको देशभक्ति और एक्शन वाली फिल्में पसंद हैं तो 'ग्राउंड जीरो' देख सकते हैं. इस फिल्म में इमरान ने बीएसएफ अधिकारी नरेंद्र नाथ दुबे की भूमिका निभाई है. यह एक्शन थ्रिलर कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन की कहानी है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

3. सेल्फी (2023)

इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ अक्षय कुमार भी मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म में इमरान हाशमी ने आरटीओ ऑफिसर ओम प्रकाश अग्रवाल का किरदार निभाया है, जो एक सुपरस्टार का बहुत बड़ा फैन है. अगर आपको कॉमेडी-ड्रामा देखना है तो जियोहॉटस्टार पर मौजूद ये फिल्म देख सकते हैं.

4. डिब्बुक (2021)

हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो इमरान हाशमी की 'डिब्बुक' मिस मत कीजिए. इसमें वह सैम आइजैक के किरदार में हैं. इस फिल्म में डर और सस्पेंस का तड़का मिलेगा. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

5. चेहरे (2021)

सस्पेंस और मिस्ट्री पसंद करने वालों के लिए 'चेहरे' भी एक अच्छा ऑपशन है. इस फिल्म में इमरान समीर मेहरा नाम के बिजनेसमैन बने हैं. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी अहम भूमिका में हैं. ये मजेदार फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.





6. मुंबई सागा (2021)

एक्शन और क्राइम ड्रामा देखना पसंद है तो इमरान हाशमी की 'मुंबई सागा' आपको जरूर देखनी चाहिए. फिल्म में इमरान पुलिस ऑफिसर अंबर खान के किरदार में हैं. जॉन अब्राहम भी इसमें मुख्य भूमिका में हैं. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

7. वाय चीट इंडिया (2019)

इस फिल्म में इमरान हाशमी राकेश कुमार सिंह उर्फ रॉकी बने हैं, जो पैसे लेकर होनहार छात्रों की जगह दूसरे बच्चों से प्रतियोगी परीक्षाएं दिलवाता है. कहानी में कई दिलचस्प मोड़ हैं. इसे जियो टीवी पर देख सकते हैं.

8. बादशाहो (2017)

एक्शन, ड्रामा और थोड़ा मसाला चाहिए तो 'बादशाहो' देख डालिए. इसमें इमरान हाशमी के साथ अजय देवगन, ईशा गुप्ता और विद्युत जामवाल भी हैं. फिल्म की कहानी इमरजेंसी के दौर की है, लेकिन इसके बावजूद काफी इंटरेस्टिंग है. फिल्म में इमरान का अंदाज भी मजेदार है. यह फिल्म जियोहॉटस्टार पर अवेलेबल है.

9. राज: रीबूट (2016)

राज: रीबूट में इमरान हाशमी की एक्टिंग को बहुत प्यार मिला था. हॉरर और रोमांस का कॉम्बिनेशन पसंद है तो 'राज: रीबूट' देख सकते हैं. इसमें इमरान आदित्य श्रीवास्तव के किरदार में हैं. शादी के बाद विदेश में रहने पहुंचे एक कपल की जिंदगी में कुछ डरावनी घटनाएं होने लगती हैं. इसे भी आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.





10. अज़हर (2016)

यह फिल्म भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी पर आधारित है. इमरान ने पर्दे पर खुद अजहरुद्दीन का किरदार निभाया है. फिल्म में उनके क्रिकेट करियर, पर्सनल लाइफ और मैच फिक्सिंग से जुड़े विवादों को दिखाया गया है. अगर आप इमरान को किसी बायोपिक में देखना चाहते हैं तो यह फिल्म जरूर देखें. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.