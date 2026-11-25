कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी मां और पार्टी की दिग्गज पॉलिटिशन सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' की लॉन्चिंग के मौके पर अपनी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी के रिश्ते को लेकर एक इमोशनल खुलासा किया था. राहुल ने बताया था कि खाने के दौरान अक्सर उनकी मां सोनिया उनके पिता राजीव गांधी की गोद में बैठ जाया करती थीं.

राहुल गांधी के इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हुई. पेरेंट्स को लेकर किए गए इस खुलासे के बाद राहुल को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. हालांकि बड़ी संख्या में नेटिजंस ने राहुल का सपोर्ट भी किया था. वहीं अभिनेता रितेश देशमुख और अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख भी उनके सपोर्ट में आए और उन्होंने मंगलवार को अपनी एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसका कनेक्शन राहुल गांधी और सनिया गांधी से था. इसी तस्वीर को अब राहुल ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है.

रितेश-जेनेलिया की फोटो पर राहुल गांधी ने किया रिएक्ट

रितेश देशमुख ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की थी. इसमें वो अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आए. दोनों खाने की टेबल पर थे, हालांकि ध्यान देने वाली बात ये रही कि कुर्सी एक ही थी. ऐसे में जेनेलिया अपने पति रितेश की गोद में बैठी हुई थीं.

रितेश देशमुख और जेनेलिया ने ऐसा राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए किया था. वहीं कैप्शन में रितेश ने लिखा था,'दो लोगों के लिए टेबल, कुर्सी एक के लिए.' इसी तस्वीर को राहुल गांधी ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. इसके साथ राहुल ने 'कभी जो तू मिल जाए, कहीं जो तू मिल जाए' सॉन्ग भी एड किया है. फोटो के जरिए राहुल ने उन्हें ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है.

कांग्रेस से है रितेश देशमुख का गहरा रिश्ता

बता दें कि रितेश देशमुख के पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं. वो कांग्रेस पार्टी से थे और रितेश भी खुलकर कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आते हैं. अब उन्होंने गांधी परिवार की आलोचना की बीच सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके उनका समर्थन किया है.