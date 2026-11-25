Dragon Fruit Subsidy: अगर आप भी पारंपरिक फसलों के साथ कुछ नया उगाकार अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो बागवानी की खेती अच्छा विकल्प हो सकती है. इसी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार किसानों को बागवानी फसलों की खेती पर सब्सिडी दे रही है. इसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 2 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी.

इसके अलावा, दूसरी चुनी हुई बागवानी और सुगंधित फसलों की खेती पर प्रति एकड़ 1 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए किसानों को 31 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस योजना में बटाई पर खेती करने वाले किसान भी लाभ ले सकते हैं.

इन फसलों की खेती पर मिलेगा अनुदान

सरकार की इस योजना का मकसद किसानों को पारंपरिक खेती के साथ फल और दूसरी बागवानी फसलों की ओर बढ़ाना है. इसके तहत अमरूद, नींबू, आंवला, एप्पल बेर, बेल, कटहल, अनार, पपीता और ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अलावा कुछ सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसान भी योजना का लाभ ले सकते हैं.

10 एकड़ तक खेती करने वाले किसान उठा सकते हैं लाभ

इस योजना के तहत किसान कम से कम 0.25 एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ जमीन पर खेती के लिए आवेदन कर सकते हैं. सामान्य बागवानी और सुगंधित फसलों के लिए प्रति एकड़ 1 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी. वहीं, ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रति एकड़ 2 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा.

यह पैसा किसानों को एक साथ नहीं, बल्कि दो किस्तों में दिया जाएगा. पहली किस्त में कुल अनुदान का 65 फीसदी और दूसरी किस्त में बाकी 35 फीसदी पैसा दिया जाएगा. हालांकि, योजना की शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा.



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बटाईदार किसान भी कर सकते हैं आवेदन

इस योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ सिर्फ अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों तक सीमित नहीं है. बटाई पर खेती करने वाले किसान भी इसमें शामिल हो सकते हैं. पपीते की खेती के लिए उन्हें जमीन से जुड़ा एकरारनामा देना होगा. इसके अलावा योजना में कम से कम 30 फीसदी महिला किसानों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है.

31 दिसंबर तक ऐसे करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इच्छुक किसान 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसान रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. आवेदन करते समय मांगे गए दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.

योजना के तहत क्लस्टर का रकबा कम से कम 0.25 एकड़ होना चाहिए. साथ ही लगाए गए पौधों में कम से कम 75 फीसदी पौधों का सही तरीके से पनपना जरूरी है. इसलिए किसानों को सिर्फ पौधे लगाने ही नहीं, बल्कि उनकी देखभाल पर भी ध्यान देना होगा.

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