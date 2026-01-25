नूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनूपुर सेनन जैसा आउटफिट पहनने की वजह से ट्रोल हुई थी ननद स्टेबी, अब बोलीं- सीरियसली मत लो

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी काफी चर्चा में रही थी. नूपुर ने अपने रिसेप्शन पर मैरून कलर का गाउन पहना था. उनका ये गाउन काफी खबरों में रहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 25 Jan 2026 07:38 AM (IST)
एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर ने सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी की है. उनकी शादी बहुत चर्चा में रही. नूपुर के वेडिंग फंक्शन खबरों में छाए रहे. नूपुर ने अपने वेडिंग रिसेप्शन में मैरून कलर का मनीष मल्होत्रा का गाउन पहना था. वहीं उनकी ननद स्टेबी बेन ने भी मैरून कलर का गाउन पहना था. स्टेबी को नूपुर जैसा ड्रेस पहनने की वजह से काफी ट्रोल किया गया था. अब स्टेबी ने इस पर रिएक्ट किया है.

ट्रोलिंग पर बोलीं स्टेबी बेन

हिंदुस्तान टाइम्स से  बातचीत में स्टेबी बेन ने ट्रोलिंग को लेकर कहा, 'मैंने पहले भी ऐसी ट्रोलिंग होती देखी है, क्योंकि मेरे भाई एक दशक से भी ज्यादा समय से इस इंडस्ट्री में हैं. लेकिन ये पहली बार है कि मैं टारगेट पर हूं. ये नया है. शुरू में मुझे बुरा लगा कि ये लोग क्या लिख रहे हैं. मेरे दोस्त मुझे फोटोज भेज रहे थे. लेकिन अब 3-4 दिन बाद मैं ऐसे थी कि भाड़ में जाओ. इसे पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए और सीरियसली नहीं लेना चाहिए. इनटरनेट पर जो होता है वो बकवास है. इतने फैमिली मोमेंट में ऐसा हुआ ये दुखद है.'

 
 
 
 
 
A post shared by Nupur Sanon (@nupursanon)

क्या नूपुर संग स्टेबी ने की ट्विनिंग?

आगे जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने ट्विनिंग करने का प्लान किया था तो इस पर उन्होंने कहा, 'नहीं, हम ट्विनिंग नहीं कर रहे थे. हमारे आउटफिट बहुत अलग थे. फोटो में वो एक- जैसे लग रहे थे. कल, कट, मैटेरियल और मेरी ड्रेस नूपुर से बहुत अलग थी. मेरा आउटफिट शादी से कई महीनों पहले तैयार हो गया था. ये कस्टम पीस था. नूपुर ने कलर अप्रूव किया था. मेरे भाई ने भी देखा था. हमने लगभग सारे आउटफिट एक-दूसरे से डिस्कस किए थे. नूपुर का गाउन मनीष मल्होत्रा का पीस था. उन्होंने शादी से दो हफ्ते पहले तक इस पर काम किया था. वो वेल में मॉडर्न टच चाहती थी.'

Published at : 25 Jan 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon नूपुर सेनन Steby Ben
