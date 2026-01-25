सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की हर तरफ चर्चा हो रही है. फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले हैं. बॉर्डर को फैंस इमोशन्स से भरा बता रहे हैं. फिल्म के देखने के लिए भी लोगों की होड़ लगी है. दो दिन में ही फिल्म ने धमाल मचा दिया है. बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर जैसी फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं बॉर्डर 2 ने कितना कलेक्शन किया.

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, बॉर्डर ने दूसरे दिन 35 करोड़ की कमाई की है. अभी फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने दूसरे दिन 35 करोड़ कमाए हैं तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 65 करोड़ हो गया है.

फिल्म ने 2025 की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. धुरंधर ने दो दिन में 60 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ कमाए और दूसरे दिन 32 करोड़ का कलेक्शन किया था.

बता दें कि बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की थी. अब फिल्म से एक्सटेंडेड रिपब्लिक डे वीकेंड में 150 करोड़ रुपये की कमाई करने की उम्मीदें हैं.

बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को टी-सीरीज और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 1997 में आई वॉर ड्रामा बॉर्डर का सीक्वल है. बॉर्डर को फैंस ने बहुत प्यार दिया था. अब वैसा ही प्यार बॉर्डर 2 के लिए भी देखने को मिल रहा है. फिल्म की कहानी की काफी तारीफ हो रही है. फिल्म के गाने भी हर जगह छाए हुए हैं. फिल्म का गाना संदेसे आते हैं और मिट्टी के बेटे ट्रेंड में बने हैं.