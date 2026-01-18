भूषण कुमार संग अफेयर की अफवाहों पर नोरा फतेही ने किया रिएक्ट, पुरानी पोस्ट वायरल

किसे डेट कर रही हैं नोरा?

वहीं कई खबरों के मुताबिक, नोरा फतेही कथित तौर पर मोरक्को के फुटबॉलर अशरफ हकीमी को डेट कर रही हैं. ये अटकलें तब और तेज हो गईं जब हकीमी ने नोरा की एक पोस्ट को लाइक किया और हाल ही में अभिनेत्री को मोरक्को में देखा गया. उन्होंने चल रहे अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के दौरान मोरक्को से कुछ झलकियां भी शेयर की थीं, जिसमें उन्होंने रेड जैकेट और जींस पहनी हुई थी.

नोरा फतेही का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बा त करें तो, नोरा फतेही को आखिरी बार 2025 की फिल्म उफ्फ ये सियाप्पा में देखा गया था और उन्होंने थामा के गाने दिलबर की आंखों का में भी परफॉर्म किया था. वह जल्द ही कन्नड़ फिल्म केडी: द डेविल और तमिल फिल्म कंचना 4 में नजर आएंगी.