भूषण कुमार संग अफेयर की अफवाहों पर नोरा फतेही ने किया रिएक्ट, पुरानी पोस्ट वायरल
Nora Fatehi-Bhushan Kumar: पांच साल पुराना एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें नोरा फतेही और भूषण कुमार के अफेयर की अफवाहों को लेकर लिखा गया. इस बार नोरा ने अफवाहों पर अपना रिएक्शन दिया है.
बॉलीवुड इंडस्ट्री से ब्रेकअप और लिंकअप की खबरें आना आम बात है. एक्ट्रेस नोरा फतेही अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. नोरा फतेही को लेकर एक पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में नोरा फतेही के भूषण कुमार संग अफेयर की अफवाहों के बारे में लिखा गया. अब नोरा ने इस पर रिएक्ट किया है.
मालूम हो कि 2022 में ऐसी अफवाहें सामने आई थी कि फिल्म निर्माता दिव्या खोसला कुमार से शादीशुदा होने के बावजूद भूषण कुमार का नोरा फतेही के साथ अफेयर था.
हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, फिल्म क्रिटिक उमैर संधू ने दावा किया था कि भूषण कुमार और नोरा फतेही के बीच यह रिश्ता लगभग 2 साल से था. उन्होंने यह भी बताया कि दिव्या खोसला कुमार को इस बात की जानकारी थी. इसके बाद भूषण और दिव्या के अलग होने की अफवाहें भी फैली थीं लेकिन बाद में कपल ने इन खबरों को इनकार दिया था.
नोरा ने क्या किया कमेंट
भूषण कुमार और नोरा फतेही के कथित अफेयर की चर्चा एक बार तब हुई, जब टिकटॉक इन्फ्लुएंसर ने कथित अफेयर पर चर्चा करने वाली तीन साल पुरानी रेडिट थ्रेड को दोबारा शेयर किया. यह थ्रेड तब फिर से वायरल हो गई जब यूजर्स ने नोरा फतेही का कमेंट देखा. अब नोरा ने रिएक्ट करते हुए लिखा 'वाह' और साथ ही हंसने वाला इमोजी लगाई थी. नोरा का ये रिएक्शन वायरल हो रहा है.
किसे डेट कर रही हैं नोरा?
वहीं कई खबरों के मुताबिक, नोरा फतेही कथित तौर पर मोरक्को के फुटबॉलर अशरफ हकीमी को डेट कर रही हैं. ये अटकलें तब और तेज हो गईं जब हकीमी ने नोरा की एक पोस्ट को लाइक किया और हाल ही में अभिनेत्री को मोरक्को में देखा गया. उन्होंने चल रहे अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के दौरान मोरक्को से कुछ झलकियां भी शेयर की थीं, जिसमें उन्होंने रेड जैकेट और जींस पहनी हुई थी.
नोरा फतेही का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बा त करें तो, नोरा फतेही को आखिरी बार 2025 की फिल्म उफ्फ ये सियाप्पा में देखा गया था और उन्होंने थामा के गाने दिलबर की आंखों का में भी परफॉर्म किया था. वह जल्द ही कन्नड़ फिल्म केडी: द डेविल और तमिल फिल्म कंचना 4 में नजर आएंगी.
