New Year 2026: साल के पहले दिन अनुपम खेर ने बताया अपना रेजोल्यूशन, इन लोगों की करेंगे मदद

New Year 2026: साल के पहले दिन अनुपम खेर ने बताया अपना रेजोल्यूशन, इन लोगों की करेंगे मदद

Anupam Kher Post: अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके अपना रेजोल्यूशन बताया है. उन्होंने बताया है कि वो गरीब लोगों की मदद करने वाले हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 01 Jan 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में नए साल के स्वागत का जश्न मनाया जा रहा है. कोई अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है, जो तो कोई मंदिरों में माथा टेक कर आशीर्वाद ले रहा है. वहीं अनुपम खेर ने साल के पहले दिन ये तय कर लिया है कि वे कैसे अपने पूरे साल को बेहतरीन बनाने वाले हैं. उन्होंने कुछ चीजों को फैंस के साथ इस उम्मीद से शेयर किया है कि वे भी इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाएं.

अनुपम खेर ने शेयर किया वीडियो

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने गरीबों की मदद से लेकर दुनिया के बोझ को अपने कंधों पर न उठाने का संकल्प लिया है. वीडियो में वे कहते हैं, "जिंदगी के हर गुजरते साल में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और मैंने साल 2025 से जो सीखा है और साल 2026 में जो चीजें लागू करूंगा, वो ये छोटी-छोटी चीजें हैं."अभिनेता ने खुद पर ज्यादा बोझ न महसूस करने, गरीबों की मदद करने, सब्जी या फेरी वाले से मोल भाव न करने और गलत लोगों के सुधारने की जिम्मेदारी खुद पर न लेने की बात की है.

उनका कहना है कि किसी को सुधारने की न तो हमारी जिम्मेदारी होती है और न ही अधिकार.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हर गुज़रा हुआ साल कुछ न कुछ सीखा कर जाता है और जो सीख हमें मिलती है, अगर हम उसे नये साल में लागू करें तो अच्छा होगा भी और शायद लगेगा भी. तो मैंने जो 2025 में सीखा, इसे मैं 2026 में अपनी जिंदगी में लागू करना चाहूंगा."

उन्होंने आगे लिखा, "इनमें से कुछ बातें शायद आपको भी महसूस हों और आपके काम भी आएं. आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रभु आपके जीवन को सुखमय एवं शांतिपूर्वक रखें. आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें."

अभिनेता बीते तीन दिन से लगातार सोशल मीडिया पर नववर्ष की शुभकामनाएं कविता और संदेशों के जरिए दे रहे हैं. फैंस को भी उनके द्वारा लिखी या पढ़ी गई कविता बेहद पसंद आती है. उन्होंने बीते दिन 'प्रिय दिसम्बर!! तुम जा रहे हो!!' नाम की कविता सुनाई थी, जिसे उनके दोस्त ने लिखकर उन्हें भेजा था. पंक्ति की हर लाइन खुशियों और सौगातों से भरी थी.

Published at : 01 Jan 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Anupam Kher New Year 2026
और पढ़ें
