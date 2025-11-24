विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी स्टारर कॉमेडी फ्रैंचाइज़ी की चौथी किस्त, 'मस्ती 4', शुक्रवार, 21 नवंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई थी. इस एडल्ट कॉमेडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की. वहीं दूसरे दिन भी इसकी कमाई ठीक रही है. चलिए यहां जानते हैं 'मस्ती 4' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'मस्ती 4' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस पर फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा 120 बहादुर के साथ क्लैश हुआ है. वहीं इसे सिनेमाघरों में अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 सहित कई अन्य फिल्मों से भी तगड़ी टक्कर मिल रही है. वहीं क्रिटिक्स से भी इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला लेकिन दर्शक इस एडल्ट कॉमेडी फ्रैंचाइज़ी को खूब पसंद कर रहे हैं और इसकी के साथ ये फिल्म अच्छा कारोबार भी कर रही है.

फिल्म की कमाई की बात करें तो 'मस्ती 4' ने पहले दिन 2.75 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन शनिवार को भी इसका कलेक्शन पहले दिन के बराबर 2.75 करोड़ रुपये ही रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मस्ती 4' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 3 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'मस्ती 4' की तीन दिनों की कुल कमाई 8.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'मस्ती 4' ने ‘ग्रेट ग्रैंड मस्ती’ का 50 फीसदी वसूला

'मस्ती' फ्रैंचाइजी की 2016 में आई तीसरी किस्त, ‘ग्रेट ग्रैंड मस्ती’ ने भारत में 16 करोड़ की कमाई के साथ अपना सफर पूरा किया था. वहीं सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के 72 घंटों के भीतर, मस्ती 4 ने तीसरी इंस्टॉलमेंट के कलेक्शन का 50 फीसदी कमा लिया है. यह जल्द ही ये मस्ती 3 को मात देकर इस फ्रैंचाइज़ी की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है. इसके बाद, यह 2004 में रिलीज़ हुई फिल्म मस्ती का शिकार करने की ओर बढ़ेगी, जिसने सिनेमाघरों में 20.28 करोड़ की कमाई की थी. हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि 'मस्ती 4' वीकडेज में कैसा परफॉर्म कर पाती है.