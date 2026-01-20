पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों लाइमलाइट में बनी हुई हैं. दरअसल, उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बताया कि वो जिम्मेदारियों, रिश्तों और काम से ब्रेक ले रही हैं. हालांकि, कुछ देर बाद ही उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया.

लेकिन, चंद सेकेंड में सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा. नेहा के इस पोस्ट के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए.ऐसी चर्चाएं भी शुरू हो गईं कि नेहा और उनके पति रोहनप्रीत सिंह के बीच सबकुछ ठीक नहीं है.

नेहा कक्कड़ ने दिया ये रिएक्शन

हालांकि, नेहा ने इस पर रिएक्शन देते हुए पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था,'दोस्तों प्लीज मेरे मासूम पति या मेरे प्यारे परिवार को इन सब में मत घसीटो प्लीज. वे बहुत अच्छे लोग हैं, जिन्हें मैं जानती हूं और आज मैं जो कुछ भी हूं, वो उनके सपोर्ट की वजह से ही हूं.कुछ दूसरे लोग और सिस्टम हैं जिनसे मैं नाराज हूं. मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे और मेरे पति, मेरे परिवार को इन सब से दूर रखेंगे.'

अब इन सबके बीच रोहनप्रीत सिंह भी सुर्खियों में छा गए हैं. नेहा के फैंस जानना चाहते हैं कि रोहनप्रीत सिंह कितने अमीर हैं और कहां से कमाई करते हैं. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं...नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत सिंह जब 12 साल के थे तो उन्हें सबसे पहले टीवी शो 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स (2007)' में देखा गया था.

हालांकि, वो इस शो के विनर नहीं बने थे, लेकिन उनकी आवाज का जादू लोगों पर खूब चला था.उसके बाद उन्हें कलर्स टीवी के रिएलिटी शो 'राइजिंग स्टार सीजन 2 (2018)' में देखा गया. इस सीजन के वो फर्स्ट फाइनलिस्ट बने थे, जो उनके करियर में टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ.

उसके बाद रोहनप्रीत को कई म्यूजिक वीडियो में देखा गया.2020 में उन्होंने नेहा कक्कड़ के संग 'नेहू द ब्याह' ट्रैक के लिए कोलैब किया.इनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया.नेहा और रोहन ने तीन महीने डेट करने के बाद 24 अक्तूबर 2020 में शादी कर ली.

रोहनप्रीत सिंह की नेटवर्थ

Biographyainfo.com के अनुसार रोहनप्रीत सिंह की नेटवर्थ 15 से 20 करोड़ के बीच में है.रोहन म्यूजिक एल्बम, सिंगल्स और रिकॉर्डिंग डील्स से कमाई करते हैं. इसके अलावा वो लाइव शो और कॉन्सर्ट्स के जरिए कमाई करते हैं. रोहनप्रीत सिंह ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया के जरिए भी मोटा पैसा कमाते हैं.

