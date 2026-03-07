हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कियारा आडवाणी नहीं होंगी मधुबाला पर बन रही बायोपिक का हिस्सा, इंडस्ट्री सूत्रों ने किया खंडन

कियारा आडवाणी नहीं होंगी मधुबाला पर बन रही बायोपिक का हिस्सा, इंडस्ट्री सूत्रों ने किया खंडन

Kiara Advani Madhubala Biopic: बीते कई दिनों से खबरें चल रही थीं कि दिवंगत एक्ट्रेस मधुबाला की बायोपिक बनने जा रही है, जिसमें कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आने वाली है. लेकिन अब ये खबरें हैं गलत बताई जा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 07 Mar 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

पिछले काफी समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि दिवंगत एक्ट्रेस मधुबाला की बायोपिक बनने वाली है. जिसके लिए कियारा आडवाणी को चुना गया है. सोशल मीडिया पर भी ऐसी खबरें खूब तेजी से सामने आ रही थीं. खबरें तो ये भी थीं कि इस बायोपिक को संजय लीला भंसाली निर्देशित करने वाले हैं. लेकिन अब इन खबरों का खंडन करते हुए खारिज कर दिया गया है.

सूत्रों ने किया खबरों को खारिज
दरअसल इंडस्ट्री के एक सूत्र ने साफ कर दिया है कि कियारा आडवाणी और संजय लीला भंसाली के मधुबाला बायोपिक से जुड़ने की खबरें पूरी तरह गलत हैं. सूत्र का कहना है, 'इन खबरों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है कि कियारा आडवाणी को भंसाली की मधुबाला बायोपिक में कास्ट किया गया है. ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं.' ये खबर कियारा के फैंस के लिए दुखी करने वाली है.

फिलहाल नहीं है ऐसी कोई प्लानिंग
मधुबाला के लेजेंडरी स्टेटस और उनकी विरासत को देखते हुए, इन अफवाहों ने लोगों के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर दी थी. हालांकि, सूत्र ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कियारा आडवाणी का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना महज एक अटकलबाजी है और फिलहाल ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही है. सूत्रों के मुताबिक मिली इस खबर से अब ये तो साफ है कि मधुबाला पर बायोपिक फिलहाल तो नहीं बन रही है. लेकिन फैंस के लिए ये खुशी की खबर तो नहीं है.

बता दें कि कियारा आडवाणी पिछली बार 'वॉर 2' में नजर आई थीं. ये यशराज फिल्म्स की स्पाय यूनिवर्स का हिस्सा है. इस फिल्म में कियारा के अलावा ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ भी नजर आए थे. अब कियारा आने वाले समय में यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके अलावा नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी वसंत नजर आने वाली हैं.

Published at : 07 Mar 2026 04:21 PM (IST)
