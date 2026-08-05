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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हिम्मत नहीं है तो चुप रहना बेहतर है', भूमि पेडनेकर के बयान पर नेहा भसीन का तीखा रिएक्शन

'हिम्मत नहीं है तो चुप रहना बेहतर है', भूमि पेडनेकर के बयान पर नेहा भसीन का तीखा रिएक्शन

भूमि पेडनेकर ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों की आलोचना की थी. अब इसपर सिंगर नेहा भसीन ने रिएक्ट किया और भूमि को चुप रहने के लिए कहा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 05 Aug 2026 01:15 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर को हाल ही में काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. दरअसल, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ CJP के नेतृत्व में हुए नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों की आलोचना करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था. जिसके बाद यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगें. अब सिंगर नेहा भसीन ने भी भूमि पर निशाना साधा.

भूमि पेडनेकर के बयान पर नेहा भसीन का पलटवार
नेहा भसीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर भूमि पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा, 'अगर विरोध प्रदर्शनों के दौरान खुलेआम महिलाओं को गलत तरीके से छूने वाले पुलिसकर्मियों की निंदा की जाती, तो मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री का और भी सम्मान करती, लेकिन उन्हें गालियों के इस्तेमाल से आपत्ति है. उन्होंने खुद कहा कि ये बच्चे हैं. पुलिस सुरक्षा और कानून का पालन करने के लिए है. तो फिर वहां कोई जवाबदेही क्यों नहीं है?'

उन्होंने आगे कहा, 'भूमि पेडनेकर 'लॉक अप' पर भी स्क्रिप्टेड थीं और विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी. अगर गूदा नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है बहन.' बता दें, भूमि पिछले हफ्ते 'लॉक अप' के 'जजमेंट डे' एपिसोड में हुमा कुरैशी के साथ 'जनता की आवाज' के तौर पर शामिल हुई थीं. 

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भूमि पेडनेकर ने क्या कहा?
वहीं, हाल ही में, भूमि ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की निंदा की. उन्होंने कहा, 'अभी जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है. हमारे देश के युवा... हम ऐसे बात नहीं करते, यार.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'हम ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो आज देश के सबसे ऊंचे पद पर हैं. और बात सिर्फ पद की नहीं है. क्या हम कभी अपने घर के बुज़ुर्गों से इस तरह बात करेंगे? क्या हम सच में गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं?'

ये भी पढ़ेंः 'आदिपुरुष' के राइटर मनोज मुंतशिर ने 'रामायण' पर कह दी ऐसी बात, सुनकर यकीन नहीं होगा

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Published at : 05 Aug 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Bhumi Pednekar Neha Bhasin
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