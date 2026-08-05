अनुपम खेर की वायरल रील का आइडिया किसका था? प्रवीण डबास ने खोला राज

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की एक रील इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 'मेरे महबूब कयामत होगी' ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी फिल्म 'खोसला का घोसला 2' के को-स्टार्स बोमन ईरानी, प्रवीण डबास और रणवीर शौरी के साथ एक मजेदार वीडियो शेयर किया था. अब एक्टर प्रवीण डबास ने खुलासा किया है कि आखिर इस वायरल रील को बनाने का आइडिया किसका था.

रील बनाने का आइडिया अनुपम खेर का था...

ABP Live के साथ बातचीत के दौरान जब प्रवीण डबास से पूछा गया कि इस वायरल रील को बनाने का आइडिया किसका था, तो उन्होंने इसका क्रेडिट अनुपम खेर को दिया. प्रवीण ने कहा, 'ये अनुपम जी का आइडिया था. उन्होंने ही चारों को यह रील बनाने के लिए मनाया और कहा कि इसे एक बार ट्राई करते हैं. हमने बोला ठीक है, ट्राई कर लेते हैं. हम एक-दूसरे को 'खोसला का घोंसला' के समय से काफी टाइम से जानते हैं और हम लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, इसलिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था. हमने सोचा ट्राई करके देख लेते हैं.'

View this post on Instagram A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

किसने किया रील को डायरेक्ट?

जब प्रवीण से पूछा गया कि इस रील को डायरेक्ट किसने किया था तो उन्होंने कहा, 'अनुपम जी ने ही इसे डायरेक्ट किया था. उन्होंने ही सबको समझाया कि कौन क्या करेगा और वो खुद कैसे रिएक्ट करेंगे. फिर सबने अपना-अपना काम किया. हमने एक-दो बार वो गाना सुना, समझा और एक-दो बार में ट्राई करके शूट कर लिया. हमने बस मजे के लिए ऐसा किया था, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतना वायरल हो जाएगा.'

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

ये भी पढ़ेंः Kajol Birthday: जब स्कूल से भाग गई थीं काजोल, पहली मुलाकात में पसंद नहीं आए थे शाहरुख, करण का भी उड़ाया था मजाक

रील ने हासिल किए 149 मिलियन व्यूज

अनुपम की इस रील ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त धमाल मचा दिया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 149 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, वहीं फैंस जमकर कमेंट्स और लाइक्स के जरिए अपना प्यार बरसा रहे हैं. अनुपम खेर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, 'खोसला और खुराना की कभी नहीं बनी. यहां भी नहीं. जय हो.'

अनुपम खेर की आने वाली फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुपम खेर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग में बिजी हैं. ये 2006 की सुपरहिट और कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म 'खोसला का घोसला' का मच-अवेटेड सीक्वल है. इसमें बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, प्रवीण डबास, तारा शर्मा और किरण जुनेजा जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन प्रशांत भागिया ने किया है. इसके अलावा अनुपम खेर के पास फिल्म 'श्री रामभूमि' भी है. इसमें वो अशोक सिंघल का किरदार निभाने वाले हैं.

ये भी पढ़ेंः 'अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहता था', 'लॉक अप 2' से एविक्शन के बाद बोले हर्षद चोपड़ा