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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हमारा समाज अब आगे बढ़ रहा है', 66 की उम्र में प्रेगनेंसी की खबरों पर नीना गुप्ता ने तोड़ी चुप्पी

'हमारा समाज अब आगे बढ़ रहा है', 66 की उम्र में प्रेगनेंसी की खबरों पर नीना गुप्ता ने तोड़ी चुप्पी

Neena Gupta Pregnancy: प्रेग्नेंसी की खबरों को लेकर नीना गुप्ता चर्चा में हैं. रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन के बाद वायरल तस्वीरों से ये अटकलें शुरू हुईं, जिस पर नीना ने चुप्पी तोड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Mar 2026 06:27 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर चर्चा में आ गईं है. कुछ दिनों पहले हैदराबाद में नीना गुप्ता, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में शामिल हुई थीं, जिसके बाद इंटरनेट पर ये खबर फैलने लगी कि 66 साल की उम्र में नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हैं. हालांकि एक्ट्रेस ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है.

कोई 'बधाई हो' नहीं है

रश्मिका और विजय के रिसेप्शन के बाद से नीना गुप्ता की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. जब वो अपने पेट पर हाथ रखकर पोज देती नजर आईं, तो लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि वो प्रेगनेंट हैं. जब ये मामला और बढ़ गया तो, पत्रकार सुभाष के झा से बातचीत के बीच नीना ने हंसते हुए कहा, 'अब बस यही बाकी था, एक रियल लाइफ बधाई हो!' उनके इस जवाब ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. नीना ने बताया कि जो साड़ी उन्होंने पहनी थी, उसका कपड़ा बहुत मोटा था, जिसके कारण वो ज्यादा भरा हुआ दिखाई दे रहा था और लोगों को गलतफहमी हो गई. साथ ही नीना ने मजाक करते हुए कहा कि मेरी उम्र में प्रेग्नेंसी को लेकर हो रही ये सारी अटकलें मुझे अच्छी लग रही हैं. इससे लगता है कि हमारा समाज और देश सोच के मामले में आगे बढ़ रहा है.

 
 
 
 
 
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नीना गुप्ता का वर्कफ्रंट

बता दें, नीना गुप्ता हमेशा से अपनी बात दूसरों के सामने खुलकर रखती हैं. 1980 के दशक में उनका रिश्ता वेस्ट इंडीज के मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रहा था. उस समय उन्होंने अपनी बेटी मसाबा गुप्ता को एक सिंगल मदर के रूप में पाला. बाद में साल 2008 में उन्होंने दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी की. काम की बात करें, तो नीना गुप्ता हाल ही में फिल्म 'वध 2' में एक्टर संजय मिश्रा के साथ नजर आई थीं. अब वह जल्द ही नेटफ्लिक्स सीरीज 'चुंबक' में दिखाई देंगी.

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Published at : 13 Mar 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Neena Gupta Bollywood
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