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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'द डेविल वियर्स प्राडा 2' की स्क्रीनिंग में तमन्ना भाटिया ने लूटी महफिल, करण जौहर का भी दिखा स्टाइलिश अंदाज

'द डेविल वियर्स प्राडा 2' की स्क्रीनिंग में तमन्ना भाटिया ने लूटी महफिल, करण जौहर का भी दिखा स्टाइलिश अंदाज

The Devil Wears Prada 2 screening: बीती रात मुंबई में फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' की भव्य स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें करण जौहर से लेकर तमन्ना भाटिया तक ने अपने फैशन का जलवा बिखेरा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Apr 2026 02:10 PM (IST)
The Devil Wears Prada 2 screening: बीती रात मुंबई में फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' की भव्य स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें करण जौहर से लेकर तमन्ना भाटिया तक ने अपने फैशन का जलवा बिखेरा.

हॉलीवुड फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' की पिछले लंबे समय से चर्चा हो रही है. ये अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म फाइनली 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इससे पहले 28 अप्रैल को मुंबई में एक शानदार स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी पहुंचे. इस 'रनवे-स्टाइल सेलिब्रेशन' के रेड कार्पेट पर करण जौहर से लेकर तमन्ना भाटिया तक ने अपने फैशन का जलवा बिखेरा. चलिए सेलेब्स के लुक्स पर एक नजर डालते हैं.

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इस इवेंट में सनी लियोनी एक बार फिर छा गईं. वो एक शानदार ब्लैक आउटफिट में नजर आईं, जिसमें अलग-अलग फैब्रिक और टेक्सचर्स का इस्तेमाल किया गया था. उनका लुक काफी शानदार था.
इस इवेंट में सनी लियोनी एक बार फिर छा गईं. वो एक शानदार ब्लैक आउटफिट में नजर आईं, जिसमें अलग-अलग फैब्रिक और टेक्सचर्स का इस्तेमाल किया गया था. उनका लुक काफी शानदार था.
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इवेंट में सैफ अली खान की बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान भी पहुंचीं. ब्लैक कलर की ड्रेस में वो बेहद ग्लैमरस दिखीं. उन्होंने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.
इवेंट में सैफ अली खान की बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान भी पहुंचीं. ब्लैक कलर की ड्रेस में वो बेहद ग्लैमरस दिखीं. उन्होंने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.
Published at : 29 Apr 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Karan Johar Tamannaah Bhatia

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