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साड़ी, बिंदी और खुले बाल… हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा ने दिखाईं दिलकश अदाएं, सादगी पर फिदा हुए फैंस
Geeta Basra Photos: एक्ट्रेस गीता बसरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो साड़ी पहने बला की खूबसूरत दिख रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस गीता बसरा फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उनका ये ट्रेडिशनल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
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Published at : 29 Apr 2026 07:26 AM (IST)
Tags :Geeta Basra HARBHAJAN SINGH
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