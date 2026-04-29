हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाड़ी, बिंदी और खुले बाल… हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा ने दिखाईं दिलकश अदाएं, सादगी पर फिदा हुए फैंस

साड़ी, बिंदी और खुले बाल… हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा ने दिखाईं दिलकश अदाएं, सादगी पर फिदा हुए फैंस

Geeta Basra Photos: एक्ट्रेस गीता बसरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो साड़ी पहने बला की खूबसूरत दिख रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Apr 2026 07:26 AM (IST)
Geeta Basra Photos: एक्ट्रेस गीता बसरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो साड़ी पहने बला की खूबसूरत दिख रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस गीता बसरा फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उनका ये ट्रेडिशनल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

1/7
पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस गीता बसरा ने इंस्टाग्राम पर अपकी कुछ फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया है.
पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस गीता बसरा ने इंस्टाग्राम पर अपकी कुछ फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया है.
2/7
तस्वीरों में गीता बसरा को ऑरेंज कलर की साड़ी पहने देखा जा सकता है. इसके साथ उन्होंने सिंपल ब्लाउज कैरी किया है. उनका ये ट्रेडिशनल लुक बेहद ग्रेसफुल और आकर्षक लग रहा है.
तस्वीरों में गीता बसरा को ऑरेंज कलर की साड़ी पहने देखा जा सकता है. इसके साथ उन्होंने सिंपल ब्लाउज कैरी किया है. उनका ये ट्रेडिशनल लुक बेहद ग्रेसफुल और आकर्षक लग रहा है.
Published at : 29 Apr 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Geeta Basra HARBHAJAN SINGH

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
छह साल तक अटकी रही शाहरुख खान की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, नहीं ली थी चवन्नी, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल
छह साल तक अटकी रही शाहरुख खान की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, नहीं ली थी चवन्नी, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल
मनोरंजन
'राजा शिवाजी': अफजल खान की भूमिका निभा रहे संजय दत्त, जानिए कौन था ये इतिहास का खौफनाक योद्धा
'राजा शिवाजी': अफजल खान की भूमिका निभा रहे संजय दत्त, जानिए कौन था ये इतिहास का खौफनाक योद्धा
मनोरंजन
अक्षय कुमार ने हील्स पहनकर 'लाल परी' गाने पर किया जबरदस्त डांस, गिरते-गिरते बचे, वीडियो वायरल
अक्षय कुमार ने हील्स पहनकर 'लाल परी' गाने पर किया जबरदस्त डांस, गिरते-गिरते बचे, वीडियो वायरल
मनोरंजन
'5 मिनट शादी में जाकर कमा लूंगा...', 6 साल में बनी महाफ्लॉप फिल्म, शाहरुख खान ने नहीं ली 95 लाख फीस
'5 मिनट शादी में...', 6 साल में बनी महाफ्लॉप फिल्म, शाहरुख खान ने नहीं ली 95 लाख फीस
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
गंगा एक्सप्रेसवे: आर्थिक पुनर्जागरण की जीवंत रेखा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: दिल्ली-NCR में बारिश, यूपी-बिहार से लेकर पंजाब-हरियाणा तक मौसम विभाग का क्या है अलर्ट, जानें
दिल्ली-NCR में बारिश, यूपी-बिहार से लेकर पंजाब-हरियाणा तक मौसम विभाग का क्या है अलर्ट, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लखनऊ में भी छाए बादल
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लखनऊ में भी छाए बादल
विश्व
Brahmi Script Seal: पाकिस्तान में मिली भगवान शिव से जुड़ी हुई ये चीज़, जानें कितनी पुरानी, क्या है इतिहास
पाकिस्तान में मिली भगवान शिव से जुड़ी हुई ये चीज़, जानें कितनी पुरानी, क्या है इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ganga Expressway पर कितने होंगे टोल, सफर के लिए कितने रुपये करने होंगे खर्च? एक क्लिक में जानें सब
Ganga Expressway पर कितने होंगे टोल, सफर के लिए कितने रुपये करने होंगे खर्च? एक क्लिक में जानें सब
बॉलीवुड
2 करोड़ में बनी फिल्म और 900% का बंपर प्रॉफिट, 1990 की वो फिल्म जिसने सनी देओल को 'घायल' कर दिया
1990 की वो ब्लॉकबस्टर जिसने दिया 900 प्रतिशत का रिटर्न, सनी देओल हुए थे 'घायल'
ऑटो
कार के पेट्रोल टैंक में पानी ले सकता है इंजन की जान, इन टिप्स से तुरंत मिल जाएगी मदद
कार के पेट्रोल टैंक में पानी ले सकता है इंजन की जान, इन टिप्स से तुरंत मिल जाएगी मदद
फूड
कितनी भी कोशिश कर लो भटूरे फूलते नहीं हैं? इस ट्रिक से बनाओगे तो बन जाओगे 'भटूरा मास्टर'
कितनी भी कोशिश कर लो भटूरे फूलते नहीं हैं? इस ट्रिक से बनाओगे तो बन जाओगे 'भटूरा मास्टर'
Results
इस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख
इस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget