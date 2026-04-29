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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफातिमा सना शेख ने बिकिनी में दिया पोज, फोटोशूट को लेकर पहले ट्रोल हो चुकी हैं एक्ट्रेस

फातिमा सना शेख ने बिकिनी में दिया पोज, फोटोशूट को लेकर पहले ट्रोल हो चुकी हैं एक्ट्रेस

फातिमा सना शेख ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की है. तस्वीरों में ऐक्ट्रेस बिकिनी पहने नजर आ रही है. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 29 Apr 2026 01:29 PM (IST)
फातिमा सना शेख ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की है. तस्वीरों में ऐक्ट्रेस बिकिनी पहने नजर आ रही है. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

फातिमा सना शेख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही ने एक्ट्रेस ने बिकिनी में अपनी कई फोटोज शेयर की है. जिसपर फैंस प्यार लुटा रहे है. हालांकि एक्ट्रेस कई साल पहले बिकिनी फोटोशूट के लिए ट्रोल हो चुकी है.

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फातिमा सना शेख ने इंस्टाग्राम पर बिकिनी में अपनी कई सारी फोटो शेयर की है.
फातिमा सना शेख ने इंस्टाग्राम पर बिकिनी में अपनी कई सारी फोटो शेयर की है.
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तस्वीरों में एक्ट्रेस मरून कलर की बिकिनी पहने बीच के किनारे पोज देती नजर आ रही है.
तस्वीरों में एक्ट्रेस मरून कलर की बिकिनी पहने बीच के किनारे पोज देती नजर आ रही है.
Published at : 29 Apr 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Fatima Sana Shaikh

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