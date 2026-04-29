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फातिमा सना शेख ने बिकिनी में दिया पोज, फोटोशूट को लेकर पहले ट्रोल हो चुकी हैं एक्ट्रेस
फातिमा सना शेख ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की है. तस्वीरों में ऐक्ट्रेस बिकिनी पहने नजर आ रही है. उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.
फातिमा सना शेख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही ने एक्ट्रेस ने बिकिनी में अपनी कई फोटोज शेयर की है. जिसपर फैंस प्यार लुटा रहे है. हालांकि एक्ट्रेस कई साल पहले बिकिनी फोटोशूट के लिए ट्रोल हो चुकी है.
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Published at : 29 Apr 2026 01:29 PM (IST)
Tags :Fatima Sana Shaikh
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