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पलक तिवारी को मां श्वेता तिवारी से मिली ये खास सलाह, बोलीं- अगर तुम दर्शकों को रुला सको...

Lukkhe: पलक तिवारी इन दिनों वेब सीरीज 'लुक्खे' को लेकर चर्चा में हैं. अब इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी मां श्वेता तिवारी की से मिली सीख और इंडस्ट्री में उनके नाम से जुड़े प्रेशर के बारे में खुलकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Apr 2026 09:14 AM (IST)
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श्वेता तिवारी की बेटी और एक्ट्रेस पलक तिवारी इन दिनों वेब सीरीज 'लुक्खे' को लेकर चर्चा में हैं. इसके जरिए वो OTT की दुनिया में कदम रख रही हैं. ये सीरीज जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. इसमें पलक का रोल बेहद इमोशनल और इंटेंस है. अब इस बीच पलक तिवारी ने अपनी मां श्वेता तिवारी की से मिली सीख और इंडस्ट्री में उनके नाम से जुड़े प्रेशर के बारे में खुलकर बात की.

प्रेशर तो होता ही है- पलक तिवारी
न्यूज 18 के मुताबिक, पलक तिवारी ने कहा, 'बिल्कुल, प्रेशर तो होता है क्योंकि वो मेरे हिसाब से सबसे एक्सप्रेसिव परफॉर्मर्स में से एक हैं. 'लुक्खे' में मेरा किरदार सनोबर भी ऐसा ही है, जो अपनी भावनाओं को खुलकर जीती है. इसलिए मुझे सच में ऐसा लगा कि सनोबर मेरी मां के मशहूर किरदार 'कसौटी ज़िंदगी की' की प्रेरणा के लिए मेरी तरफ़ से एक तोहफा है. कई मायनों में सनोबर ही प्रेरणा की असली बेटी है, क्योंकि वो भी अपनी मां की तरह ही बहुत ज़्यादा इमोशनल और अपनी भावनाओं को खुलकर ज़ाहिर करने वाली है.'

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पलक तिवारी को मिली ये सलाह
पलक तिवारी ने अपनी मां से मिली खास सलाह भी शेयर की. उन्होंने कहा, 'मेरी मां हमेशा कहती हैं कि अगर आप ऑडियंस को महसूस करवा सकते हैं, खासकर उन्हें रुला सकते हैं, तो बाकी सब अपने आप हो जाता है. उन्होंने मुझसे कहा है कि हर सीन जीतने की कोशिश मत करो. हर सीन का अपना हीरो होता है. कभी आप होंगे, कभी कोई और. ये बिल्कुल ठीक है. दूसरे कलाकार को भी चमकने दें, क्योंकि इससे सीन बेहतर बनता है.'

कब और कहां रिलीज होगी 'लुक्खे'
बता दें कि 'लुक्खे' के प्रोड्यूसर विपुल डी. शाह और राजेश बहल हैं. इस सीरीज में राशी खन्ना, किंग, लक्षवीर सिंह सरन और शिवांकित सिंह परिहार जैसे एक्सर्ट भी नजर आएंगे. ये सीरीज 8 मई, 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

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Published at : 30 Apr 2026 09:14 AM (IST)
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