हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं नरगिस फाखरी के पति टोनी बेग? कब और कहां हुई कपल की शादी, यहां जानें सबकुछ

कौन हैं नरगिस फाखरी के पति टोनी बेग? कब और कहां हुई कपल की शादी, यहां जानें सबकुछ

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली नरगिस फाखरी ने 2025 में कैलिफोर्निया में गुपचुप शादी कर ली थी. बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस के पति कौन हैं और क्या करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Sep 2025 04:09 PM (IST)
नरगिस फाखरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है. जी हां, इस साल फरवरी में ही वो चुपके-चुपके शादी के बंधन में बंध गईं. नरगिस इस बारे में लोगों को बताना नहीं चाहती थीं. लेकिन, इस राज से पर्दा तब उठा जब वो एक इवेंट में पहुंची और फराह खान ने कहा कि आओ अपने पति टोनी बेग के साथ खड़ी हो जाओ.

बता दें नरगिस के पति कश्मीर मूल के बिजनेसमैन हैं. जो लॉस एंजिलिस में रहते हैं. टोनी बेग एक मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन हैं, जिसका नाम डिओज ग्रुप है. अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दुबई में इस कंपनी की ब्रांचेज फैली हुई है.नरगिस के पति ने ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से एमबीए किया.

मल्टी-मिलियनेयर हैं एक्ट्रेस के पति

साल 2006 में उन्होंने अपने बिजनेस की नींव रखी थी. अब वो मल्टी-मिलियनेयर बन चुके हैं. 2022 से ही नरगिस और टोनी रिलेशनशिप में थे. तीन साल एक दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने 16 फरवरी 2025 को शादी कर ली. इस कपल की शादी कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित फोर सीजन्स होटल में हुई थी.


कौन हैं नरगिस फाखरी के पति टोनी बेग? कब और कहां हुई कपल की शादी, यहां जानें सबकुछ

प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं था शामिल

कपल ने अपनी शादी को बेहद ही प्राइवेट रखा था. इस शादी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और कुछ दोस्त ही शामिल हुए थे. शादी के बाद नरगिस अपने पति संग स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने भी गई थीं. इस शादी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर शामिल नहीं था.

यहां तक कि कपल की वेडिंग केक पर सिर्फ हैप्पी मैरिज और NF&TB लिखा था. नरगिस की शादी के बारे में जबसे लोगों को पता चल गया है, तबसे वो अपने पति के संग इवेंट्स में दिखने लगी हैं.

Published at : 24 Sep 2025 04:09 PM (IST)
