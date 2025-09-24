एक्सप्लोरर
Pati Patni Aur Panga: अविका गौर- मिलिंद चंदवानी की हल्दी सेरेमनी में खूब मचा धमाल, TRP बढ़ाने के लिए पहुंची 'नागिन' भी
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. 23 सिंतबर को कपल की हल्दी सेरेमनी का पति पत्नी और पंगा शो में आयोजन किया गया, जिसमें सबने खूब मस्ती की.
टीवी की आनंदी यानी अविका गौर की अब रियल लाइफ में शादी होने जा रही है. मिलिंद चंदवानी संग उनकी शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं.
