हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनPati Patni Aur Panga: अविका गौर- मिलिंद चंदवानी की हल्दी सेरेमनी में खूब मचा धमाल, TRP बढ़ाने के लिए पहुंची 'नागिन' भी

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. 23 सिंतबर को कपल की हल्दी सेरेमनी का पति पत्नी और पंगा शो में आयोजन किया गया, जिसमें सबने खूब मस्ती की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 02:06 PM (IST)
टीवी की आनंदी यानी अविका गौर की अब रियल लाइफ में शादी होने जा रही है. मिलिंद चंदवानी संग उनकी शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं.

कलर्स चैनल पर अविका और मिलिंद सात फेरे लेगें और उनके इस खास दिन की साक्षी पूरी दुनिया बनने वाली है.
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी 30 सिंतबर को होने वाली है. लेकिन कपल की हल्दी सेरेमनी का आयोजन 23 सिंतबर को हुआ.
सोशल मीडिया पर अविका की हल्दी सेरेमनी की फोटो और वीडियो जमकर वायरल हो रही है.
बता दें अविका गौर 28 साल की हैं और उनके होने वाले पति मिलिंद उनसे 6 साल बड़े हैं. ऐसे में उनकी 32 साल है.
अविका और मिलिंद ने जुलाई के आखिरी सप्ताह में सगाई की थी. उसके बाद वो पति पत्नी और पंगा शो में शामिल हुए थे.
इस खास मौके पर अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की फैमिली भी शामिल हुई. सबने जमकर खूब मस्ती की.
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने इस दौरान अपनी फैमिली के साथ जमकर पोज दिए.
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की हल्दी सेरेमनी में कोई खास ड्रेस कोड नहीं रखा गया था.
मिलिंद और अविका इस खास मौके पर बेहद खुश और मस्ती के मूड में दिखे.
अविका और मिलिंद की हल्दी सेरेमनी में टीवी की नागिन तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को भी इंवाइट किया गया था.
तेजस्वी और करण इस दौरान पूरी तरह से हल्दी में सने हुए नजर आए.
Published at : 24 Sep 2025 02:06 PM (IST)
Avika Gor Milind Chandwani Pati Patni Aur Panga

