जबरा फैन! साउथ की फिल्म अखंड 2 के टिकट पर शख्स ने खर्ज कर डाले 2 लाख रुपए, मनाया जश्न

हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजबरा फैन! साउथ की फिल्म अखंड 2 के टिकट पर शख्स ने खर्ज कर डाले 2 लाख रुपए, मनाया जश्न

Akhanda 2 Movie Ticket: बालकृष्ण की फिल्म अखंडा 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में बालैया के एक प्रशंसक ने अखंड 2 का टिकट 2 लाख रुपये खर्च करके खरीदा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 01 Dec 2025 10:39 PM (IST)
Akhanda 2: तेलुगु के गाड ऑफ मासेस नंदमुरी बालकृष्ण, स्टार डायरेक्टर बोयापति कॉम्बो की बहुप्रतीक्षित मासिव एक्शन एंटरटेनर 'अखंड 2' की धूम है. तेलुगु राज्यों के साथ-साथ ओवरसीज में भी बालैया के फैंस फिल्म देखने के लिए बेताब हैं. सोशल मीडिया पर भी हर तरफ अखंड 2 का तांडव ही दिख रहा है. यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हाल ही में इस फिल्म को लेकर एक लेटेस्ट खबर वायरल हो रही है.

शख्स ने टिकट पर खर्च किए 2 लाख रुपए  

बालैया के एक कट्टर प्रशंसक ने 'अखंड 2' का टिकट भारी कीमत पर खरीदा है. जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में बालैया के एक प्रशंसक ने 2 लाख रुपये खर्च किए, ऐसा पता चला है. फिलहाल यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वह प्रशंसक कौन है? क्या उसने पहले शो का टिकट लिया या प्रीमियर शो का टिकट लिया, यह जानना बाकी है. यह जानकारी बालैया के फैंस कमेंट करके दे रहे हैं. वह कह रहे हैं कि 'यह बालैया का क्रेज है'. वे कह रहे हैं कि बालैया के प्रति प्यार की कोई सीमा नहीं है.

फिल्म की रिलीज से पहले कटआउट लगाकर मनाया जश्न
 
टिकट खरीदने के बाद नंदमुरी के फैन ने कहा कि मैं किसी भी देश में रहूं, मैं तो बालैया फैन हूं. आनंदापुरम में बालकृष्ण की फिल्म रिलीज पर कटआउट और बैनर लगाकर जश्न मनाता था.  साथ ही आगे कहा कि नंदमूरी परिवार का सदस्य होने पर गर्व है.
 
Published at : 01 Dec 2025 10:38 PM (IST)
विश्व
