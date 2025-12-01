Maharashtra: नाबालिग मां ने एक दिन के बच्चे को कुएं में फेंककर मार डाला, पुलिस ने क्या बताया?

Maharashtra News: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एकोडी गांव में नाबालिग मां ने एक नवजात शिशु की हत्या कर उसे कुएं में फेंक दिया. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. गांव के लोग यह सोचकर ही सदमे में हैं कि एक दिन के मासूम को इतनी बेरहमी से कैसे मारा जा सकता है.

कुएं में तैरता देखा नवजात शिशु का शव

घटना उस समय सामने आई जब ढिवरटोली निवासी राजेंद्र ठाकरे अपने घर के पीछे स्थित कुएं से पानी भरने गए. पानी भरते समय उन्होंने कुएं में कुछ तैरता देखा. ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक नवजात शिशु का शव है. राजेंद्र ठाकरे ने तुरंत पड़ोसियों और गांव के लोगों को सूचना दी. कुछ ही देर में भीड़ जमा हो गई और पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

जानकारी मिलते ही गंगाझरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि शिशु की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी ही मां ने की थी, जो एक नाबालिग लड़की है. पुलिस के अनुसार वह लड़की प्रेम प्रसंग के चलते गर्भवती हुई थी. बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसने डर और सामाजिक शर्म के कारण मासूम को कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने नाबालिग लड़की को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ धारा 103(1), 12, 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है.

ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले तालुका के डांगोरली गांव से सामने आया था, जहां एक महिला ने अपने 20 दिन के बच्चे को नदी में फेंक दिया था. इसके पीछे का कारण घरेलू विवाद था. इन घटनाओं ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं.