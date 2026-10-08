हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. दिग्गज एक्टर की गुरुवार सुबह उनके गोवा वाले घर में तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका. नाना पाटेकर के निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. बॉलीवुड सेलेब्स नाना पाटेकर को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. इसी बीच परेश रावल का नाना पर एक हफ्ते पहले किया गया ट्वीट भी जमकर वायरल हो रहा है.

परेश का नाना पर एक हफ्ते पुराना पोस्ट वायरल

बता दें कि नाना पाटेकर के निधन से ठीक एक हफ्ते पहले मशहूर अभिनेता परेश रावल ने नाना पाटेकर का जिक्र करते हुए एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने दिग्गज एक्टर के एक डायलॉग का जिक्र करते हुए लिखा था, 'नाना पाटेकर का मशहूर डायलॉग याद आ रहा है 'एक मच्छर आदमी को…! आइए अब नाना पाटेकर के शानदार फिल्मी करियर के 10 सबसे बेहतरीन डायलॉग पर भी एक नजर डाल लेते हैं.

Remembering NANA PATEKARS FAMOUS DIALOGUE: Ek Machhhar Aadmiko …! — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) October 1, 2026

नाना पाटेकर के 10 मशहूर डायलॉग