एक्सप्लोरर
Photos: 'प्रहार' की स्क्रीनिंग में ब्लैक साड़ी में छाईं वामिका गब्बी, राजकुमार राव ने भी लूटी महफिल
राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'प्रहार' की रिलीज से एक दिन पहले मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. आइए, देखते हैं इस खास मौके की तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में एक्ट्रेस वामिका गब्बी भी लीड रोल में हैं. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 16 Oct 2026 10:56 AM (IST)
Tags :Rajkummar Rao Prahaar Wamiqa Gabbi
बॉलीवुड
9 Photos
'प्रहार' की स्क्रीनिंग में वामिका गब्बी का दिखा स्टनिंग लुक, राजकुमार राव भी छाए, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
नवरात्रि के 9वें दिन दिखना है खूबसूरत, तो दीपिका से माधुरी तक के पीकॉक ग्रीन लुक्स से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के छठे दिन पहनें हरा रंग, नोरा फतेही से प्रीति जिंटा तक के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
8 Photos
'एक्ट्रेस बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो', जब फिल्म से निकाल दी गई थीं हेमा मालिनी
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के पांचवें दिन येलो साड़ी में दिखेंगी सबसे खास, एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'जेलर 2' ने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड उड़ाया गर्दा, साल 2026 का बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
मनोरंजन
'लीव इंडिया' नोटिस मिलने के बाद इमरान खान ने गर्लफ्रेंड-कजिन को लगाया गले, देखें फोटो
मनोरंजन
थर्सडे को 'जेलर 2' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दृश्यम 3'- 'हनुमान अंश' का का बिगड़ा खेल
मनोरंजन
'मैं भगवान राम का किरदार निभाने के लायक नहीं हूं', रणबीर कपूर ने किया बड़ा खुलासा
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
नवरात्रि के 9वें दिन दिखना है खूबसूरत, तो दीपिका से माधुरी तक के पीकॉक ग्रीन लुक्स से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के छठे दिन पहनें हरा रंग, नोरा फतेही से प्रीति जिंटा तक के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
एबीपी लाइव
Opinion