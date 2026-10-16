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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: 'प्रहार' की स्क्रीनिंग में ब्लैक साड़ी में छाईं वामिका गब्बी, राजकुमार राव ने भी लूटी महफिल

Photos: 'प्रहार' की स्क्रीनिंग में ब्लैक साड़ी में छाईं वामिका गब्बी, राजकुमार राव ने भी लूटी महफिल

राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'प्रहार' की रिलीज से एक दिन पहले मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. आइए, देखते हैं इस खास मौके की तस्वीरें.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 16 Oct 2026 10:56 AM (IST)
राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'प्रहार' की रिलीज से एक दिन पहले मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. आइए, देखते हैं इस खास मौके की तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में एक्ट्रेस वामिका गब्बी भी लीड रोल में हैं. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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'प्रहार' की स्क्रीनिंग में वामिका गब्बी का स्टनिंग लुक देखने को मिला. इस इवेंट में उन्होंने क्लासिक ब्लैक जॉर्जेट साड़ी पहनी, जिसके बॉर्डर पर मल्टीकलर मिरर वर्क और मोतियों की बारीक कढ़ाई की गई थी.
'प्रहार' की स्क्रीनिंग में वामिका गब्बी का स्टनिंग लुक देखने को मिला. इस इवेंट में उन्होंने क्लासिक ब्लैक जॉर्जेट साड़ी पहनी, जिसके बॉर्डर पर मल्टीकलर मिरर वर्क और मोतियों की बारीक कढ़ाई की गई थी.
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इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लैक स्लीवलेस कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज पेयर किया, जो उनके लुक को मॉडर्न और ग्लैमरस टच दे रहा था. अपने इस लुक को खास बनाने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट इयररिंग्स और गोल्डन कलर के हैवी कंगन पहने.
इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लैक स्लीवलेस कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज पेयर किया, जो उनके लुक को मॉडर्न और ग्लैमरस टच दे रहा था. अपने इस लुक को खास बनाने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट इयररिंग्स और गोल्डन कलर के हैवी कंगन पहने.
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वहीं, खुले बालों में सॉफ्ट वेव्स, न्यूड ग्लॉसी लिपस्टिक, कोहल-लाइन्ड आईज और सटल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
वहीं, खुले बालों में सॉफ्ट वेव्स, न्यूड ग्लॉसी लिपस्टिक, कोहल-लाइन्ड आईज और सटल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
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वामिका गब्बी ने रेड कार्पेट पर पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
वामिका गब्बी ने रेड कार्पेट पर पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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इस इवेंट में वामिका गब्बी के भाई और एक्टर पूरन गब्बी भी पहुंचे. दोनों ने पैपराजी को कई शानदार पोज दिए. इस दौरान पूरन गब्बी कैजुअल लुक में नजर आए.
इस इवेंट में वामिका गब्बी के भाई और एक्टर पूरन गब्बी भी पहुंचे. दोनों ने पैपराजी को कई शानदार पोज दिए. इस दौरान पूरन गब्बी कैजुअल लुक में नजर आए.
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'प्रहार' की स्क्रीनिंग में राजकुमार राव ने क्लासिक व्हाइट फुल-स्लीव्स बटन-डाउन शर्ट पहनी, जिसकी स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था. इसके साथ उन्होंने बैगी स्टाइल की लूज-फिटिंग ब्लू डेनिम जींस पेयर की, जो उनके लुक को कूल और कैजुअल टच दे रही थी.
'प्रहार' की स्क्रीनिंग में राजकुमार राव ने क्लासिक व्हाइट फुल-स्लीव्स बटन-डाउन शर्ट पहनी, जिसकी स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था. इसके साथ उन्होंने बैगी स्टाइल की लूज-फिटिंग ब्लू डेनिम जींस पेयर की, जो उनके लुक को कूल और कैजुअल टच दे रही थी.
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व्हाइट स्नीकर्स के साथ उन्होंने अपना आउटफिट कंप्लीट किया. वहीं, ट्रांसपेरेंट फ्रेम वाले चश्मे, ब्लैक रिस्ट वॉच और मेटल ब्रेसलेट ने उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना दिया.
व्हाइट स्नीकर्स के साथ उन्होंने अपना आउटफिट कंप्लीट किया. वहीं, ट्रांसपेरेंट फ्रेम वाले चश्मे, ब्लैक रिस्ट वॉच और मेटल ब्रेसलेट ने उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना दिया.
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ऋत्विक साहोर इस इवेंट में बेहद रॉयल अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्लैक जोधपुरी बंदगला सूट पहना, जिसमें मैटेलिक बटन और कॉलर के पास दिख रही सफेद शर्ट की हल्की झलक उनके लुक को क्लासी टच दे रही थी.
ऋत्विक साहोर इस इवेंट में बेहद रॉयल अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्लैक जोधपुरी बंदगला सूट पहना, जिसमें मैटेलिक बटन और कॉलर के पास दिख रही सफेद शर्ट की हल्की झलक उनके लुक को क्लासी टच दे रही थी.
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ललित प्रभाकर इस इवेंट में काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने व्हाइट शॉर्ट-स्लीव क्यूबन कॉलर शर्ट के साथ पिंक-पीच शेड के हाई-वेस्टेड वाइड-लेग ट्राउजर्स पहने थे. वहीं, डार्क ब्राउन लेदर लोफर्स और मैटेलिक रिस्ट वॉच के साथ उन्होंने अपना आउटफिट कंप्लीट किया.
ललित प्रभाकर इस इवेंट में काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने व्हाइट शॉर्ट-स्लीव क्यूबन कॉलर शर्ट के साथ पिंक-पीच शेड के हाई-वेस्टेड वाइड-लेग ट्राउजर्स पहने थे. वहीं, डार्क ब्राउन लेदर लोफर्स और मैटेलिक रिस्ट वॉच के साथ उन्होंने अपना आउटफिट कंप्लीट किया.
Published at : 16 Oct 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Rajkummar Rao Prahaar Wamiqa Gabbi

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