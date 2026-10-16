'प्रहार' की स्क्रीनिंग में राजकुमार राव ने क्लासिक व्हाइट फुल-स्लीव्स बटन-डाउन शर्ट पहनी, जिसकी स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था. इसके साथ उन्होंने बैगी स्टाइल की लूज-फिटिंग ब्लू डेनिम जींस पेयर की, जो उनके लुक को कूल और कैजुअल टच दे रही थी.