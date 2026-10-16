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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान करिश्मा की 6 हिट फिल्में, OTT पर आज ही देख डालें

सलमान करिश्मा की 6 हिट फिल्में, OTT पर आज ही देख डालें

‘कॉफी विद करण 9’ में सलमान खान और करिश्मा कपूर की मुलाकात ने पुरानी यादें ताजा कर दीं. दोनों की ‘अंदाज अपना अपना’, ‘जीत’, ‘जुड़वा’, ‘बीवी नंबर 1’,चल मेरे भाई’ जैसी फिल्मों को आज भी पसंद किया जाता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2026 03:07 PM (IST)
‘कॉफी विद करण 9’ में सलमान खान और करिश्मा कपूर की मुलाकात ने पुरानी यादें ताजा कर दीं. दोनों की ‘अंदाज अपना अपना’, ‘जीत’, ‘जुड़वा’, ‘बीवी नंबर 1’,चल मेरे भाई’ जैसी फिल्मों को आज भी पसंद किया जाता है.

‘कॉफी विद करण 9’ में सलमान-करिश्मा की पुरानी केमिस्ट्री चर्चा में है. ‘जुड़वा’ से ‘बीवी नंबर 1’ तक, उनकी फिल्मों ने कॉमेडी, रोमांस और हिट गानों से दर्शकों का दिल जीता.

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सलमान खान और करिश्मा कपूर ने 90 के दौर में कई फिल्में साथ करी हैं , दोनों ने अपनी फिल्मों में कॉमेडी , रोमांस , एक्टिंग और शानदार गानों से लोगों का ध्यान खींचा. अब कॉफी विद करण 9 में दोनों को साथ देखकर फैंस को उनकी पुरानी फिल्मों और यादगार पलों की याद आ गई है.
सलमान खान और करिश्मा कपूर ने 90 के दौर में कई फिल्में साथ करी हैं , दोनों ने अपनी फिल्मों में कॉमेडी , रोमांस , एक्टिंग और शानदार गानों से लोगों का ध्यान खींचा. अब कॉफी विद करण 9 में दोनों को साथ देखकर फैंस को उनकी पुरानी फिल्मों और यादगार पलों की याद आ गई है.
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1994 में आई फिल्म अंदाज़ अपना अपना आज भी हिंदी सिनेमा की पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में से गिनी जाती है. फिल्म में सलमान खान ने प्रेम और आमिर खान ने अमर का किरदार निभाया था. दोनों एक अमीर लड़की से शादी करना चाहते थे , लेकिन गलतफहमियों के कारण कई मजेदार घटनाएं होती है. फिल्म में करिश्मा कपूर भी नजर आई थीं. ये रात और ये दूरी, एलो जी सनम और दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने जैसे गाने आज भी लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाते हैं. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
1994 में आई फिल्म अंदाज़ अपना अपना आज भी हिंदी सिनेमा की पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में से गिनी जाती है. फिल्म में सलमान खान ने प्रेम और आमिर खान ने अमर का किरदार निभाया था. दोनों एक अमीर लड़की से शादी करना चाहते थे , लेकिन गलतफहमियों के कारण कई मजेदार घटनाएं होती है. फिल्म में करिश्मा कपूर भी नजर आई थीं. ये रात और ये दूरी, एलो जी सनम और दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने जैसे गाने आज भी लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाते हैं. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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1996 में आई फिल्म जीत में प्यार , वफादारी और त्याग की कहानी दिखाई गई थी. फिल्म में सनी देओल ने करण , करिश्मा कपूर ने काजल और सलमान खान ने राजू का किरदार निभाया. काजल से प्यार करने के बाद करण अपनी ज़िन्दगी बदलना चाहता था , लेकिन हालात उससे फिर मुश्किलों में दाल देते है. फिल्म के यारा ओ यारा जैसे गाने आज भी पसंद किए जाते हैं. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
1996 में आई फिल्म जीत में प्यार , वफादारी और त्याग की कहानी दिखाई गई थी. फिल्म में सनी देओल ने करण , करिश्मा कपूर ने काजल और सलमान खान ने राजू का किरदार निभाया. काजल से प्यार करने के बाद करण अपनी ज़िन्दगी बदलना चाहता था , लेकिन हालात उससे फिर मुश्किलों में दाल देते है. फिल्म के यारा ओ यारा जैसे गाने आज भी पसंद किए जाते हैं. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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1997 में रिलीज़ हुई फिल्म जुड़वा सलमान खान की सबसे कॉमेडी फिल्मों में से एक है. फिल्म में सलमान खान ने जुड़वा भाइयों राजा और प्रेम का डबल रोल निभाया और करिश्मा कपूर ने माला का किरदार निभाया. दोनों भाइयों की अलग-अलग आदतें और सेम हरकतों से कई मजेदार हालात बनते हैं. फिल्म के ऊंची है बिल्डिंग और टन टना टन जैसे गानों ने फिल्म को और भी खास बना दिया. यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
1997 में रिलीज़ हुई फिल्म जुड़वा सलमान खान की सबसे कॉमेडी फिल्मों में से एक है. फिल्म में सलमान खान ने जुड़वा भाइयों राजा और प्रेम का डबल रोल निभाया और करिश्मा कपूर ने माला का किरदार निभाया. दोनों भाइयों की अलग-अलग आदतें और सेम हरकतों से कई मजेदार हालात बनते हैं. फिल्म के ऊंची है बिल्डिंग और टन टना टन जैसे गानों ने फिल्म को और भी खास बना दिया. यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
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1999 में आई फिल्म बीवी नंबर 1 में सलमान खान ने प्रेम और करिश्मा कपूर ने पूजा का किरदार निभाया था. फिल्म में पूजा अपने पति के दूसरी महिला के साथ रिश्ते के बाद भी अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती है. फिल्म में सुष्मिता सेन, अनिल कपूर, तब्बू और सैफ अली खान भी अहम भूमिकाएं निभाते नज़र आए. फिल्म में चुनरी चुनरी और इश्क सोना है जैसे गाने बहुत पसंद किए गए हैं. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
1999 में आई फिल्म बीवी नंबर 1 में सलमान खान ने प्रेम और करिश्मा कपूर ने पूजा का किरदार निभाया था. फिल्म में पूजा अपने पति के दूसरी महिला के साथ रिश्ते के बाद भी अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती है. फिल्म में सुष्मिता सेन, अनिल कपूर, तब्बू और सैफ अली खान भी अहम भूमिकाएं निभाते नज़र आए. फिल्म में चुनरी चुनरी और इश्क सोना है जैसे गाने बहुत पसंद किए गए हैं. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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2000 में रिलीज़ हुई फिल्म चल मेरे भाई में संजय दत्त ने विक्की, सलमान खान ने प्रेम और करिश्मा कपूर ने सपना का किरदार निभाया. सपना के आने से दोनों भाइयों की जिंदगी में प्यार और उलझनें बढ़ जाती हैं. फिल्म के चल मेरे भाई और चोरी चोरी सपनों में जैसे गाने आज भी काफी पसंद किए जाते है. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
2000 में रिलीज़ हुई फिल्म चल मेरे भाई में संजय दत्त ने विक्की, सलमान खान ने प्रेम और करिश्मा कपूर ने सपना का किरदार निभाया. सपना के आने से दोनों भाइयों की जिंदगी में प्यार और उलझनें बढ़ जाती हैं. फिल्म के चल मेरे भाई और चोरी चोरी सपनों में जैसे गाने आज भी काफी पसंद किए जाते है. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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साल 2000 में रिलीज़ हुई फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे में सलमान खान ने राजा और करिश्मा कपूर ने सपना का किरदार निभाया. यूरोप में दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन शादी के लिए राजा को सपना के तीनों मामाओं को मनाना पड़ता है. फिल्म के प्यार दिलों का मेला है और धीरे-धीरे चलना जैसे गाने आज भी काफी पसंद किए जाते ह. यह फिल्म प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध बताई गई है.
साल 2000 में रिलीज़ हुई फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे में सलमान खान ने राजा और करिश्मा कपूर ने सपना का किरदार निभाया. यूरोप में दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन शादी के लिए राजा को सपना के तीनों मामाओं को मनाना पड़ता है. फिल्म के प्यार दिलों का मेला है और धीरे-धीरे चलना जैसे गाने आज भी काफी पसंद किए जाते ह. यह फिल्म प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध बताई गई है.
Published at : 16 Oct 2026 03:07 PM (IST)
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SALMAN KHAN

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