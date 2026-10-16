सलमान करिश्मा की 6 हिट फिल्में, OTT पर आज ही देख डालें

1994 में आई फिल्म अंदाज़ अपना अपना आज भी हिंदी सिनेमा की पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में से गिनी जाती है. फिल्म में सलमान खान ने प्रेम और आमिर खान ने अमर का किरदार निभाया था. दोनों एक अमीर लड़की से शादी करना चाहते थे , लेकिन गलतफहमियों के कारण कई मजेदार घटनाएं होती है. फिल्म में करिश्मा कपूर भी नजर आई थीं. ये रात और ये दूरी, एलो जी सनम और दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने जैसे गाने आज भी लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाते हैं. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.