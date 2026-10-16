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सलमान करिश्मा की 6 हिट फिल्में, OTT पर आज ही देख डालें
‘कॉफी विद करण 9’ में सलमान खान और करिश्मा कपूर की मुलाकात ने पुरानी यादें ताजा कर दीं. दोनों की ‘अंदाज अपना अपना’, ‘जीत’, ‘जुड़वा’, ‘बीवी नंबर 1’,चल मेरे भाई’ जैसी फिल्मों को आज भी पसंद किया जाता है.
‘कॉफी विद करण 9’ में सलमान-करिश्मा की पुरानी केमिस्ट्री चर्चा में है. ‘जुड़वा’ से ‘बीवी नंबर 1’ तक, उनकी फिल्मों ने कॉमेडी, रोमांस और हिट गानों से दर्शकों का दिल जीता.
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Published at : 16 Oct 2026 03:07 PM (IST)
Tags :SALMAN KHAN
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