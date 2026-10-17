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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBREAKING: बीएमसी ने अजय देवगन के बंगले में बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई की

BREAKING: बीएमसी ने अजय देवगन के बंगले में बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई की

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 17 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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BMC ने अजय देवगन के बंगले में बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई की

नोटिस के बाद भी काम न रोकने पर नगर निगम की कार्रवाई

मुंबई नगर निगम ने जुहू में अजय देवगन के बंगले में बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई की है।

नगर निगम ने बंगले में कुछ कंस्ट्रक्शन को हटाया है । क्योंकि बीएमसी के काम रोकने का नोटिस जारी करने के बाद भी कंस्ट्रक्शन जारी था।

अजय देवगन का जुहू में कपोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक बंगला है।

आरोप है कि इस बंगले में अंदर के बदलाव, पार्टीशन की दीवारें, खिड़कियां और दूसरे कामों के लिए ज़रूरी परमिशन नहीं ली गई थी।

बीएमसी ने 10 सितंबर, 2026 को मुंबई नगर निगम एक्ट के सेक्शन 354A के तहत एक नोटिस जारी किया था।

काम तुरंत रोकने और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और परमिशन जमा करने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, नगर निगम ने कुछ बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन गिरा दिया क्योंकि नोटिस के बाद भी काम जारी था।

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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