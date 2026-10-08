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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या काम करती हैं शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान? ऐश्वर्या-करीना से भी ज्यादा हैं दौलत

क्या काम करती हैं शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान? ऐश्वर्या-करीना से भी ज्यादा हैं दौलत

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान आज 56 साल की हो चुकी हैं. इस मौके पर आइए एक नजर डालते है गौरी खान की कुछ खास और दिलचस्प बातों पर.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Oct 2026 07:06 AM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने देश-दुनिया में नाम कमाया है. वो एक ग्लोबल स्टार के रूप में अपनी पहचान रखते हैं. उनकी गिनती दुनिया के सबसे रईस एक्टर के रूप में भी होती है. रईसी के मामले में उनकी पत्नी गौरी खान भी कुछ कम नहीं हैं. रईसी की रेस में गौरी खान बॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेस से भी आगे हैं. आइए आज उनके बर्थडे पर उनकी नेटवर्थ और खास बातों के बारे में जानते हैं. 
 
56 साल की हुईं गौरी खान

गौरी खान का जन्म हिंदू परिवार में कर्नल रमेश चन्द्र छिब्बर और सविता छिब्बर के घर नई नई दिल्ली में 8 अक्टूबर 1970 को हुआ था. गौरी खान आज अपना 56वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल और मॉडर्न स्कूल से की थी. इसके बाद स्टार वाइफ ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से इतिहास में बीए किया था. 

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14 की उम्र में पहली बार शाहरुख से मिली थी गौरी

गौरी खान अपने पति और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से उम्र में चार से पांच साल छोटी हैं. दोनों की पहली मुलाकात टीन एज के दौरान हुई थी. बताया जाता है कि दोनों पहली बार साल 1984 में दिल्ली में एक पार्टी के दौरान मिले थे. उस वक्त शाहरुख की उम्र 19 साल थी, जबकि गौरी 14 साल की थीं.

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गौरी को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव थे शाहरुख

दिल्ली में ही एक पार्टी के दौरान शाहरुख खान और गौरी तीसरी बार मिले थे. उस वक्त एक्टर गौरी के घर का फोन नंबर हासिल करने में कामयाब हो गए थे. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था. अफेयर के दौरान शाहरुख खान, गौरी को लेकर जरूरत से ज्यादा पजेसिव और जुनूनी हो गए थे. ये खुलासा खुद गौरी और शाहरुख दोनों कर चुके हैं.

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शाहरुख खान ने एक मैगजीन में छपे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि अगर गौरी स्विमसूट पहन लेती थी या अपने बालों को खुला रखती थी तो वो उनसे लड़ाई करने लगते थे. शाहरुख, गौरी को लेकर इनसिक्योर भी रहते थे. हालांकि ये रिश्ते में शुरुआती दौर के वक्त की बात थी.

3 बार हुई थी शाहरुख और गौरी की शादी

शाहरुख खान ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत करने से पहले ही घर बसा लिया था. शाहरुख और गौरी ने एक-दूसरे को करीब 6 साल तक डेट किया था. इसके बाद साल 1991 में शादी कर ली थी. लेकिन, आपको बता दें कि अलग-अलग धर्मों से होने के कारण कपल ने 3 बार शादी की थी. पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी. इसके बाद इस्लामिक रीति रिवाज से शादी की. जबकि बाद में दोनों की शादी हिंदू रीत-रिवाज से भी हुई थी. 

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3 बच्चों का किया वेलकम

गौरी खान और शाहरुख खान तीन बच्चों के माता-पिता हैं. पहली संतान के रूप में कपल ने साल 1997 में बेटे आर्यन खान का वेलकम किया था. इसके बाद साल 2000 में उनके घर बेटी सुहाना खान का जन्म हुआ. वहीं कपल ने साल 2013 में छोटे बेटे अबराम का वेलकम किया. बता दें कि अबराम का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ था.

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क्या काम करती हैं गौरी खान?

शाहरुख खान ने 1992 में 'दीवाना' फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जबकि 1993 में आई फिल्म 'बाजीगर' से उन्हें बड़ी पहचाना मिली थी. 33 साल पुरानी इस मूवी के पॉपुलर गाने ये 'काली-काली आंखें' में शाहरुख के लुक को गौरी खान ने डिजाइन किया था. 

गौरी की पहचान अब प्रोड्यूसर और इंटीरियर डिजाइनर के रूप में है. 'गौरी खान डिजाइन्स' नाम से उनका खुद का ब्रांड भी है. वो ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित, रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा, कैटरीना कैफ, करण जौहर और जैकलीन फर्नांडिस जैसे स्टार्स के घर डिजाइन कर चुकी हैं. इनके अलावा गौरी ने अपने घर मन्नत को भी डिजाइन किया है. वो अपने पति शाहरुख के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट चलाती हैं. इसके अंतर्गत उन्होंने 'जवान,' 'डियर जिंदगी,' 'डंकी,' 'माय नेम इज खान', 'चेन्नई एक्सप्रेस,' 'हैप्पी न्यू ईयर,' और 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्मों को को-प्रोड्यूस किया है.

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कितनी हैं गौरी की नेटवर्थ?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गौरी खान की टोटल नेटवर्थ 1600 करोड़ रुपये है. रईसी के मामले में उनके आगे ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेसेस भी फीकी हैं. इन सभी एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ 1 हजार करोड़ से भी कम है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Gauri Khan
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