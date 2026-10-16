इस मिड शॉट में सारा नीचे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं. इस एलिगेंट साड़ी के साथ सारा ने हाफस्लीव्स का यू नेकलाइन वाला ब्लाउज पहना है. उनके ब्लाउज की नेक पर मोतियों की बारीक कारीगरी की गई है, जो उनके ब्लाउज को परफेक्ट फिनिश दे रही हैं. इस लुक में उनकी पीली साड़ी के पिंक बॉर्डर पर बना प्रिंट भी हाइलाइट हो रहा है.