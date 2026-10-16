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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपीली साड़ी, कमरबंद और बालों में गजरा, सारा अली खान की इन तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे

पीली साड़ी, कमरबंद और बालों में गजरा, सारा अली खान की इन तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे

सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म उड़ता तीर के प्रमोशन में लगी हुई हैं. इसी बीच पीली साड़ी में सामने आई उनकी तस्वीरों ने फैंस का ध्यान खींचा है.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 16 Oct 2026 01:28 PM (IST)
सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म उड़ता तीर के प्रमोशन में लगी हुई हैं. इसी बीच पीली साड़ी में सामने आई उनकी तस्वीरों ने फैंस का ध्यान खींचा है.

इस एथनिक लुक में सारा अली खान बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने ये फोटोज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं. इस साड़ी को उन्होंने बहुत ग्रेसफुली कैरी किया है. वहीं उनके चहरे की मंद मुस्कान उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.

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सारा अली खान का ये ट्रेडिशनल लुक लाजवाब है. उनकी पीली साड़ी पर पिंक कलर का बॉर्डर बना है और बाजुओं पर मोर के डिजाइन वाली कढ़ाई है, जो उनकी साड़ी को और भी खूबसूरत बना रही है. वहीं उनके चेहरे का सॉफ्ट मेकअप उनके इस लुक को कंप्लीट कर रहा है.
सारा अली खान का ये ट्रेडिशनल लुक लाजवाब है. उनकी पीली साड़ी पर पिंक कलर का बॉर्डर बना है और बाजुओं पर मोर के डिजाइन वाली कढ़ाई है, जो उनकी साड़ी को और भी खूबसूरत बना रही है. वहीं उनके चेहरे का सॉफ्ट मेकअप उनके इस लुक को कंप्लीट कर रहा है.
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ज्वैलरी की बात करें तो उन्होंने साड़ी को कॉमप्लीमेट करने के लिए गोल्ड की ज्वैलरी पहनी है. उनके हाथ के कंगन से लेकर, कानों के इयरिंग्स, गले का हार और कमरबंद तक सारी ज्वैलरी मैचिंग की है. उनकी ज्वैलरी उनके इस लुक को रॉयल टच दे रही है.
ज्वैलरी की बात करें तो उन्होंने साड़ी को कॉमप्लीमेट करने के लिए गोल्ड की ज्वैलरी पहनी है. उनके हाथ के कंगन से लेकर, कानों के इयरिंग्स, गले का हार और कमरबंद तक सारी ज्वैलरी मैचिंग की है. उनकी ज्वैलरी उनके इस लुक को रॉयल टच दे रही है.
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इस पोज में सारा अपने बालों में गुलाबी रंग का फूल लगाती दिख रही हैं. उन्होंने अपने बालों को पीछे की तरफ लाकर पिन किया है. इसी के साथ उन्होंने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ अपने हेयरस्टाइल को पूरा किया है.
इस पोज में सारा अपने बालों में गुलाबी रंग का फूल लगाती दिख रही हैं. उन्होंने अपने बालों को पीछे की तरफ लाकर पिन किया है. इसी के साथ उन्होंने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ अपने हेयरस्टाइल को पूरा किया है.
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इस मिड शॉट में सारा नीचे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं. इस एलिगेंट साड़ी के साथ सारा ने हाफस्लीव्स का यू नेकलाइन वाला ब्लाउज पहना है. उनके ब्लाउज की नेक पर मोतियों की बारीक कारीगरी की गई है, जो उनके ब्लाउज को परफेक्ट फिनिश दे रही हैं. इस लुक में उनकी पीली साड़ी के पिंक बॉर्डर पर बना प्रिंट भी हाइलाइट हो रहा है.
इस मिड शॉट में सारा नीचे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं. इस एलिगेंट साड़ी के साथ सारा ने हाफस्लीव्स का यू नेकलाइन वाला ब्लाउज पहना है. उनके ब्लाउज की नेक पर मोतियों की बारीक कारीगरी की गई है, जो उनके ब्लाउज को परफेक्ट फिनिश दे रही हैं. इस लुक में उनकी पीली साड़ी के पिंक बॉर्डर पर बना प्रिंट भी हाइलाइट हो रहा है.
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हरियाली के बीच खिंचवाई इस फोटो में सारा की पीली साड़ी अलग से चमक रही है. बैक पोज में मुस्कुराती सारा अली खान का चहरा ग्लो कर रहा है. वहीं इस फोटो में उनके ब्लाउज का बैक लुक साफ दिख रहा है. उनके ब्लाउज में येलो डारी के सथ पिंक कलर की साड़ी से मैच करती हुई लटकन लगी हुई है.
हरियाली के बीच खिंचवाई इस फोटो में सारा की पीली साड़ी अलग से चमक रही है. बैक पोज में मुस्कुराती सारा अली खान का चहरा ग्लो कर रहा है. वहीं इस फोटो में उनके ब्लाउज का बैक लुक साफ दिख रहा है. उनके ब्लाउज में येलो डारी के सथ पिंक कलर की साड़ी से मैच करती हुई लटकन लगी हुई है.
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इस फोटो में सारा अली खान हिंदु देवी-देवताओं रंग-बिरंगी मर्तियों के साथ दिखाई दे रही हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में सारा ने लिखा है, 'सबका कल्याण हो'.
इस फोटो में सारा अली खान हिंदु देवी-देवताओं रंग-बिरंगी मर्तियों के साथ दिखाई दे रही हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में सारा ने लिखा है, 'सबका कल्याण हो'.
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इस आखिरी तस्वीर में सारा अली खान शिवलिंग के सामने बैठी हुई हैं. इस फोटो में शिव-पार्वती की मूर्ति भी दिखाई दे रही है. सारा हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती नजर आ रही हैं.
इस आखिरी तस्वीर में सारा अली खान शिवलिंग के सामने बैठी हुई हैं. इस फोटो में शिव-पार्वती की मूर्ति भी दिखाई दे रही है. सारा हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती नजर आ रही हैं.
Published at : 16 Oct 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan Sara Ali Khan

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