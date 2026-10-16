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पीली साड़ी, कमरबंद और बालों में गजरा, सारा अली खान की इन तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे
सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म उड़ता तीर के प्रमोशन में लगी हुई हैं. इसी बीच पीली साड़ी में सामने आई उनकी तस्वीरों ने फैंस का ध्यान खींचा है.
इस एथनिक लुक में सारा अली खान बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने ये फोटोज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं. इस साड़ी को उन्होंने बहुत ग्रेसफुली कैरी किया है. वहीं उनके चहरे की मंद मुस्कान उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.
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Published at : 16 Oct 2026 01:28 PM (IST)
Tags :Sara Ali Khan Sara Ali Khan
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